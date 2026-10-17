Καιρός: Κορυφώνεται η επιδείνωση το Σάββατο – Ποιες είναι οι πιο δύσκολες ώρες για την Αττική

Δεν πρόλαβαν οι Έλληνες και δη σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκάλεσε το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας και έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο σημαντικό κομμάτι της χώρας. Μάλιστα, έχει ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα, από σήμερα Παρασκευή το βράδυ.

Το σύστημα από τη βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει ισχυρούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και χιόνια σε ορεινές περιοχές.

Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, ενώ δεν μένει εκτός και η Αττική , αν και όχι με την ίδια ένταση όπως αλλού.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ την Κυριακή 18 του μήνα διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Κολυδάς: Μια ματιά αρκεί για να δεις που θα βρέξει

Ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ωρών, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερις χαρακτηριστικοί χάρτες.

«Όταν έχεις στη διάθεσή σου τόσο παραστατικούς προγνωστικούς χάρτες, δεν χρειάζονται χιλιάδες λέξεις για να περιγράψεις πώς θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο τετραήμερο», έγραψε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μετεωρολόγος, το πρωί της Παρασκευής 16/10.

Όπως τόνισε: «Μια ματιά αρκεί για να δεις πού θα βρέξει, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο και πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα από μέρα σε μέρα.

Γιατί η ουσία της μετεωρολογικής ενημέρωσης δεν βρίσκεται στην ποσότητα των λέξεων, αλλά στη σαφήνεια της πληροφορίας.

Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο!».

Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες και χιόνια

«Άρωμα χειμώνα στην καρδιά του φθινόπωρου». Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η ψυχρή μάζα που έρχεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη, έχει ήδη να επηρεάζει και την Ελλάδα. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε και χιόνια στα ορεινά, ενώ θα χιονίσει και στην κορυφή της Πάρνηθας.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα κάνβουν την εμφάνισή τους και καταιγίδες, σε περιοχές που έχουν πληγεί από το προηγούμενο σύστημα, όπως η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Στην Αττική επίσης θα έχει φαινόμενα, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Ένα επίσης βασικό χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ωρών, θα είναι οι βοριάδες 7-8 Μποφόρ, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία σημαντικά.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Alpha, η Αθήνα θα ξυπνήσει με 10 βαθμούς Κελσίου στον υδράργυρο, όπως και η Χαλκίδα, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη στους 9°C και η Κομοτηνή στους 7°C.

Πάντως, από την Κυριακή 18/10 ο καιρός θα “μαλακώσει” και τα πράγματα από άποψης θερμοκρασίας θα είναι αρκετά καλύτερα τις επόμενες ημέρες.

Μαρουσάκης: Η νέα διαταραχή αναμένεται να είναι ηπιότερη από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών

Σε ανάλογη πρόγνωση προχώρησε και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Η πρόσκαιρη βελτίωση δεν θα διαρκέσει πολύ. Από την Παρασκευή, νέα ψυχρή διαταραχή που θα κινηθεί από τα βορειοανατολικά αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, με την επιδείνωση να ξεκινά από τα ανατολικά και τα βόρεια και να επεκτείνεται σταδιακά νοτιότερα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του έως το απόγευμα του Σαββάτου, κινούμενο προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η νέα διαταραχή αναμένεται να είναι ηπιότερη από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, χωρίς τις ακραίες εντάσεις των ανέμων και τις πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής που καταγράφηκαν πρόσφατα. Ωστόσο, θα συνοδευτεί και πάλι από ισχυρούς βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί».

Βελτιώνεται ο καιρός την Κυριακή – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα

Μετά την απομάκρυνση της νέας κακοκαιρίας, την Κυριακή αναμένεται βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν ως περίπου το μεσημέρι.

Οι δύσκολες ώρες της Αττικής

Η προσοχή για την Αττική και πιο ειδικά για την Αθήνα, επικεντρώνεται στις επόμενες ώρες και κυρίως σε 6 συγκεκριμένες ώρες μέσα στη νύχτα, κατά το οποίο αναμένονται βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ωριαία πρόγνωση του Meteo, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν τα μεσάνυχτα και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου 17/10.

Παράλληλα, ο υδράργυρος θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 12 βαθμούς Κελσίου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν από το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου και να διατηρηθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 17 του μήνα.