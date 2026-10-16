Θοδωρής Αθερίδης: Η απάντησή του για τις δηλώσεις σχετικά με τη γιατρό της Καρνεάδου – «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»

Ο Θοδωρής Αθερίδης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με τη γιατρό της Καρνεάδου.

Ο ηθοποιός είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

Στη νέα τοποθέτησή του, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από την περίοδο των γυρισμάτων της σειράς «Το Δίχτυ», εξηγώντας ότι ο Μανούσος είχε οργανώσει συνάντηση των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της Αστυνομίας, προκειμένου να προσεγγίσουν καλύτερα την ψυχολογία τους και τη μεθοδολογία που ακολουθούν κατά την έρευνα εγκλημάτων.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Αθερίδη

«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για “Το Δίχτυ”, ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της Αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε, ως ηθοποιοί, να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στη μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπαν, παρά μόνο η ενσυναίσθηση.

Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νιώθει τώρα, πώς ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε κ.λπ. Μιλήσαμε για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, τη Μουρτζούκου και άλλους.

Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές αστυνομίας διεθνών πανεπιστημίων.

Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, γι’ αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε ως ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με τη μέθοδο της έρευνας, που θεωρούσε πως έπρεπε να ακολουθούμε ως ηθοποιοί.

Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε στου καθενός τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα και, δυστυχώς, προκάλεσα άθελά μου φασαρία!», έγραψε ο Θοδωρής Αθερίδης.