Καλαμάτα: Φωτιά στη Δυτική Παραλία – Κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού οι φλόγες – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με καλαμιώνες και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου Καλαμάτας.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Καλαμάτας, καθώς και πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών ΟΑΚ Μεσσηνίας. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης και όχημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Για λόγους ασφαλείας, στην ευρύτερη περιοχή έχει κοπεί το ρεύμα από τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το messinialive.

Παρά την ένταση των ανέμων, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς εκφράζουν αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.