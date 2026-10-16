Χάρης Ρώμας για τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη: «Έχω φίλους του ιδίου φύλου που μεγαλώνουν παιδιά σε άριστες συνθήκες»

Στις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για τις οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου απάντησε ο Χάρης Ρώμας, αναφέροντας προσωπικά παραδείγματα ζευγαριών που, όπως είπε, μεγαλώνουν τα παιδιά τους «σε άριστες συνθήκες».

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και τοποθετήθηκε σχετικά με τη δήλωση της τραγουδίστριας ότι «δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί».

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε φίλους του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι ζευγάρια του ίδιου φύλου και μεγαλώνουν παιδιά.

«Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Καλά κάνει η Αγγελική Ηλιάδη και πιστεύει αυτό. Καλά κάνουν και οι άλλοι και πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω. Έχω φίλους εδώ και στο εξωτερικό, που είναι γυναίκες και μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά, και άντρες, ζευγάρι, που μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά, και τα μεγαλώνουν σε άριστες συνθήκες, προφυλαγμένα και πάρα πολύ ελεγμένα και, πιστεύω, σωστά», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για την οικογένεια

Η τοποθέτηση του Χάρη Ρώμα ήρθε μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει η Αγγελική Ηλιάδη μέσω διαδοχικών stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Η τραγουδίστρια απάντησε σε βίντεο νεαρής γυναίκας που σχολίαζε προηγούμενες απόψεις της για την οικογένεια και διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί ως οικογένεια την περίπτωση ενός παιδιού που μεγαλώνει με έναν γονέα ή με τη γιαγιά του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, βάσει της δικής της θρησκευτικής αντίληψης, οι γονείς ενός παιδιού είναι ένας άντρας και μία γυναίκα.

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει: “Δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;”. Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει, δεν σας αρέσει», είπε.

Συνεχίζοντας, η Αγγελική Ηλιάδη εξέφρασε την αντίθεσή της στην αναγνώριση δύο αντρών ή δύο γυναικών ως γονέων ενός παιδιού, χαρακτηρίζοντας τέτοιες μορφές οικογένειας «αφύσικες» βάσει των θρησκευτικών της πεποιθήσεων.

«Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις. Ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος», δήλωσε.

Η αναφορά στον Άγιο Παΐσιο και στον πολιτισμό

Στις επόμενες αναρτήσεις της, η τραγουδίστρια συνέδεσε τις κοινωνικές αλλαγές με την εξέλιξη του πολιτισμού και υποστήριξε ότι η πρόοδος, παρά τα θετικά στοιχεία που έχει προσφέρει, έχει και αρνητικές συνέπειες. Παράλληλα, επικαλέστηκε λόγια που απέδωσε στον Άγιο Παΐσιο και εξέφρασε την ανησυχία της για μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της αναπαραγωγής.

«Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε, λοιπόν, να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει», ανέφερε.

Η Αγγελική Ηλιάδη επανέλαβε στη συνέχεια τη διαφωνία της με την αποδοχή αυτών των οικογενειακών σχημάτων, σημειώνοντας ότι εκφράζει τη θέση της «με αγάπη».

«Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει», πρόσθεσε.

Η αναφορά στα σχολεία

Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ενημέρωση των παιδιών για τις διαφορετικές μορφές οικογένειας στο σχολικό περιβάλλον και κάλεσε τους γονείς να αντιδράσουν σε όσα, όπως υποστήριξε, επιχειρείται να διδαχθούν στα σχολεία.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δική της αντίληψη για την οικογένεια και υποστήριξε ότι οι γονείς πρέπει να μεταφέρουν στα παιδιά τους συγκεκριμένες αξίες.

«Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ο λόγος που ουρλιάζω τον τελευταίο καιρό —κι εσείς, γονείς, αν με ακούτε, να ξεσηκωθείτε μαζί μου— είναι γιατί πάνε στα σχολεία να περάσουν στα παιδιά μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογένειας. Όχι, δεν υπάρχουν. Τύπος οικογένειας που να αποτελείται από άντρα-άντρα και γυναίκα-γυναίκα δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς, σαν γονείς, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή οικογένεια», κατέληξε η Αγγελική Ηλιάδη.