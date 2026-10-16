Θύελλα με βίντεο στη Σαντορίνη: Εργαζόμενοι σε εστιατόριο παλεύουν με τα νερά της βροχής, ενώ οι πελάτες τρώνε το φαγητό τους

Θύελλα αντιδράσεων στα social media έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει δύο εργαζόμενους σε εστιατόριο της Σαντορίνης, να παλεύουν να διώξουν τα νερά της βροχής, ενώ οι πελάτες συνεχίζουν αμέριμνοι να τρώνε το φαγητό τους.

Το βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύτηκε στο Instagram και έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι στα τουριστικά νησιά της χώρας. Η εικόνα προκαλεί σοκ. Οι δρόμοι της Σαντορίνης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, με αποτέλεσμα τα νερά να πλημμυρίσουν τα σκαλιά και την είσοδο του εν λόγω εστιατορίου.

Οι δύο εργαζόμενοι, με σκούπες στα χέρια, καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε τα νερά της βροχής να μην φτάσουν στο σημείο όπου είναι καθισμένοι οι τουρίστες. Κάποιοι εξ’ αυτών συνεχίζουν να απολαμβάνουν το φαγητό και το ποτό τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, οι περισσότεροι βλέπουν αλλά δεν αντιδρούν, ενώ αίσθηση προκαλεί η εικόνα μίας νεαρής γυναίκας, η οποία εμφανίζεται να χαμογελάει, ενώ βιντεοσκοπεί με το κινητό της την προσπάθεια των δύο εργαζομένων να αποτρέψουν την εισβολή των νερών στο μαγαζί.

«Ντροπή!!! Έχουν βάλει τους σκλάβους!!! και η άλλη η έξυπνη τραβάει και βίντεο και γελάει!!!», είναι ένα από τα σχόλια χρήστη των social media, ενώ ένας άλλος σχολιάζει ότι οι Έλληνες που εργάζονται στα νησιά είναι πρωταθλητές. «Όλη η Ελλάδα σε ένα βίντεο», γράφει ένας άλλος χρήστης.

Δείτε το βίντεο: