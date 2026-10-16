Ρένα Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έγκαιρα κατέθεσε προτάσεις κατά της ακρίβειας

Η Ρένα Δούρου σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (16/10) τόνισε ότι «τους τελευταίους τρεις μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε εγκαίρως πρόταση για την αντιμετώπιση της αύξησης του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας των πολιτικών Μητσοτάκη – Πιερρακάκη».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στο ERTnews, πρόσθεσε ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που έγκαιρα έχει μιλήσει για τα ζητήματα της ακρίβειας και της φορολογικής πολιτικής, για μέτρα που παίρνουν άλλες κυβερνήσεις όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλες σε σχέση με την ακρίβεια.

Επιπροσθέτως η Ρένα Δούρου μίλησε για την απαξίωση της πολιτικής: «Δεν ευθύνεται μόνο ο κ. Φλωρίδης και η κα Αγαπηδάκη και άλλα τρολ του twitter που βρέθηκαν σε υπουργικές θέσεις, ευθύνονται και μία σειρά στελεχών της Αριστεράς επίσης. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, διότι στην Αριστερά πιστώνονταν πάντα οι αγώνες μέχρι αίματος, μέχρι θανάτου στα ξερονήσια για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ανθρώπους που οι αγωνιστές της Αριστεράς, ψηφοφόροι, που έχουν κάτσει στη Μακρόνησο, τους τίμησαν για να γίνουν βουλευτές και βουλεύτριες, να περιφέρουν τις έδρες τους. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα τα τελευταία ένα με δύο χρόνια, ακόμα και σε τρία διαφορετικά κόμματα».

Αναφερόμενη στους ανεξάρτητους βουλευτές εντός του Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι: «Εγώ προσωπικά και όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζουμε τους ανεξάρτητους με τον ίδιο τρόπο». Μίλησε και για την προσπάθεια ανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ: «Βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια με απτά παραγόμενα αποτελέσματα, αναδιάταξης των δυνάμεών μας μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οργανώσεις μας. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να αντιστραφεί η εικόνα που άφησε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είχαμε το πρωτοφανές, οι άνθρωποι οι οποίοι τιμήθηκαν με την ψήφο μας για να βρίσκονται στην ηγεσία του κόμματος, να θέλουν να κλείσουν το κόμμα, αυτό δεν είχε προηγούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μπει στη Βουλή και η είσοδός μας έχει σχεδόν κλειδωθεί».