Λάρισα: Εντοπίστηκαν φυτεία «μαμούθ» και 36,6 κιλά κάνναβης – Πάνω από 800.000 ευρώ το όφελος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη Λάρισα, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών Αρχών. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 34χρονος, ενώ στη δικογραφία, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 34χρονος, φέρεται να είχε αναλάβει την προμήθεια της φυτείας με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αναγκαία εφόδια, ενώ το δεύτερο άτομο φέρεται να ήταν «υπεύθυνο», για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τη φύλαξη του χώρου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο της φυτείας συνολικά 812 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα που χρησιμοποιούνταν για την αποξήρανση της κάνναβης, βρέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, ενώ η θέση της φυτείας προσδιορίστηκε έπειτα από ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, τόσο στον χώρο της φυτείας όσο και σε κατοικίες του 34χρονου, κατασχέθηκαν, εκτός από τα δενδρύλλια και την ακατέργαστη κάνναβη, εξοπλισμός καλλιέργειας, αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για τη διαβίωση και τη διαμονή ατόμων εντός της φυτείας, ένα ζευγάρι κιάλια, μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40.950 ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 34χρονου, καθώς και στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

812 δενδρύλλια κάνναβης,

36 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης,

εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβής,

αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής των ατόμων που διαβιούσαν εντός της φυτείας,

ζευγάρι κιάλια,

συσκευή ενδοεπικ οινωνίας και

οινωνίας και 40.950- ευρώ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας κάνναβης, την παραγωγή από τα δενδρύλλια που εκριζώθηκαν και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.

Ο 34χρονος συνελήφθη στη Λάρισα στις 15 Οκτωβρίου 2026, βάσει εντάλματος σύλληψης, και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις Αρχές, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.