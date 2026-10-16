Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα» – Όσα είχε πει για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του

Για τη μεγάλη του αγάπη, τον Παναθηναϊκό, όπου είχε διατελέσει πρόεδρος για 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, είχε μιλήσει ο «Καπετάνιος», Γιώργος Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», το 2024. Ο “Καπετάνιος” άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.

Με αφορμή το αφιέρωμα για το γήπεδο της Λεωφόρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε υποστηρίξει στη συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη στον ALPHA, ότι «πάντα Παναθηναϊκός ήμουν, λόγω Λινοξυλάκη, από το Γυμνάσιο. Δεν είχα κανέναν φανατισμό. Μετά το 1970 ξεκίνησα να παίρνω 10 διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή. Μαζί μου καθόταν ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά σιγά έγινα δεν θα έλεγα φανατικός αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού».

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα. Όταν υπήρχαν φωνές τα εισιτήρια να τα παίρνει όλα η γηπεδούχος ομάδα το αρνήθηκα. Το ποσό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα γήπεδα δεν είχε καμιά σχέση με τις εισπράξεις που κάναμε στο γήπεδό τους. Ήταν πολύ μικρή η Λεωφόρος για να βάλει τον κόσμο του Παναθηναϊκού» είχε δηλώσει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και είχε προσθέσει:

«Έξω από το γήπεδο υπήρχαν οι μαυραγορίτες των εισιτηρίων, όπου εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια” και ανακάλυψα από τους συνδέσμους. Σε ένα βράδυ -και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα- είπα καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13 που γίνεται ΠΑΛΕΦΙΠ με υποκαταστήματα. Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα ως ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, ως Θύρα 13. Δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναδιαμορφώσει την ομάδα».

Για το περιστατικό με το πιστόλι στο ΟΑΚΑ στον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ είπε: «Οπλοφορούσα όχι λόγω του ποδοσφαίρου. Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω ότι το βγάζω. Όλα αυτά είναι μυθολογία».

«Ο Ρότσα ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή. Έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Τον προβλημάτιζα, δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ κατευθείαν έκανα τις μεταγραφές. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί δεν έκανα μεταγραφές. Δεν έκανα γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζετε να μη κάνω μεταγραφές. Πήρα νταμπλ το 1996 και ευρωπαϊκή διάκριση στους 4 του Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά, ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στο ποδόσφαιρο. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει πάνω από 4-5 μεταγραφές τον χρόνο. Κάνει μία με δύο προσθήκες στις θέσεις που έχει πρόβλημα».

«Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, δεν μου είχε φερθεί καλά. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τις σχέσεις μας. Σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε εμένα. Εγώ κοιτάζω να φτιάχνω την ομάδα».