Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα: Ο Τζος Χακ θα εργαστεί για την ενίσχυση της μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών

Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου καθήκοντα Επιτετραμμένου της Διπλωματικής Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μόνιμο στέλεχος της Διπλωματικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ με τον βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού, ο Χακ υπηρέτησε προηγουμένως ως Αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Με τη νέα του ιδιότητα, θα ηγηθεί των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αποστολής για την προώθηση των προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης της αμυντικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, της ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, της προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της προώθησης κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής» αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τζος Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών με εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις.

Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, διετέλεσε Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε σειρά ανώτερων θέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακού τίτλου από το International University of Japan και πιστοποιητικού από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ