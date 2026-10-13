O Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινός πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Διαδέχεται την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

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Ο Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινός πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

O Τζος Χάκ ήταν ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην πρεσβεία στην Αθήνα είχε προηγουμένως διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, επιβλέπων της πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Σημειωτέον ότι ο Τζος Χάκ κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας. Οι ξένες γλώσσες του είναι τα μανδαρινικά, τα κινεζικά, τα ιαπωνικά, τα βιρμανικά και τα βουλγαρικά.

Από την άφιξή του στην Αθήνα πριν από ένα χρόνο έθεσε στο επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τον Κάθετο Διάδρομο και τον ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης και της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, περιγράφοντας ήδη από τότε το σχέδιο αυτής της συνεργασίας των δύο χωρών.