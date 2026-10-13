Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Έκανε σπουδαία δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διάβασα»

Την πρώτη του δημόσια αντίδραση στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν του άρεσαν όσα είχε διαβάσει σχετικά με την υπόθεση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στην προηγούμενη σχέση της Γκίλφοϊλ με τον γιο του, αλλά και στην παρουσία της στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί της.

Ερωτηθείς εάν εξεπλάγη από τις καταγγελίες σε βάρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δεδομένης της προηγούμενης σχέσης της με τον γιο του, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η ίδια δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε»

«Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη μιλήσει προσωπικά με την Γκίλφοϊλ για την υπόθεση.

Στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις καταγγελίες ούτε διευκρίνισε σε ποια δημοσιεύματα αναφερόταν.