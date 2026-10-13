Τσίπρας: «Η Κρήτη δεν είναι ο τόπος της λαμογιάς – Οι φραπέδες και οι χασάπηδες είναι στα καφέ του Κολωνακίου» – ΦΩΤΟ

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Στο Σπήλι Ρεθύμνου στην Κρήτη βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μίλησε στους κατοίκους με αναφορές στις αγροτικές επιδοτήσεις, την ακρίβεια και τις καταστροφές από τις πυρκαγιές. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τους παραγωγούς του νησιού με αιχμές για τα πελατειακά δίκτυα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) έγινε δεκτός από τους κατοίκους της περιοχής, σε μία ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Κρήτη.

«Η Κρήτη δεν είναι ο τόπος της λαμογιάς και της διαφθοράς. Η Κρήτη είναι ένας τόπος με ανθρώπους που έχουν εντιμότητα και αξιοπρέπεια, στύβουν την πέτρα και δουλεύουν για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους», τόνισε, σημειώνοντας ότι συνάντησε παραγωγούς που εργάζονται σκληρά και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Παράλληλα, με αναφορά στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, δήλωσε:

«Οι άλλοι, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες, είναι στα καφέ του Κολωνακίου. Δεν βρίσκονται στην παραγωγή».

Το πρωί, ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε την Κρύα Βρύση και το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Παντελής Διαμαντάκης και Εμμανουήλ Στρατιδάκης, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα τέλη Ιουλίου. Ακολούθησε επίσκεψη στις Μέλαμπες, με περιήγηση στις καμένες εκτάσεις και συνάντηση με αμπελουργούς για τις ζημιές στην παραγωγή και στις υποδομές, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Σπήλι.

Αυτή την ώρα βρίσκεται στον Μυλοπόταμο, στα χωριά που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτοψίες στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά. Η περιοδεία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα Ανώγεια, με συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ