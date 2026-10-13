Δανάη Μιχαλάκη: «Επειδή μεγάλωσα με πολλή αυστηρότητα, αλλά από αγάπη και θέληση για το καλό μας, ακολουθώ αυτή τη γραμμή»

Η Δανάη Μιχαλάκη, καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ρόλος της μητρότητας, αναφέροντας την εμφάνιση του άγχους και την αλλαγή στις προτεραιότητές της. Η ηθοποιός εξήγησε πως είναι αυστηρή μητέρα, ακολουθώντας τη γραμμή ανατροφής της δικής της μητέρας, η οποία ήταν Αγγλίδα δασκάλα χορού και έθετε όρια με πειθαρχία και αγάπη.

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Δανάη Μιχαλάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μιχαλάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αποκάλυψε πως «μπήκε στη ζωή μου το άγχος κάπως» με τον ερχομό της μητρότητας, αλλά «δεν έχουν αλλάξει πολλά, είναι απλά άλλες οι προτεραιότητές μου».
  • Η ηθοποιός εξήγησε πως «είμαι αυστηρή μαμά» και ακολουθεί αυτή τη γραμμή επειδή «μεγάλωσα με πολλή αυστηρότητα, αλλά από αγάπη και θέληση για το καλό μας».
  • Ακόμη, η Δανάη Μιχαλάκη ανέφερε πως «εγώ και ο αδελφός μου μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά από μία καθαρά ελληνική οικογένεια», καθώς «δεν υπήρχε υπερπροστασία αρχικά» και «δεν είχαμε το τι θα πουν οι άλλοι, ποτέ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η Δανάη Μιχαλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας με την Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της, για το τι έχει αλλάξει στη ζωή της με τον ερχομό του ρόλου της μητρότητας, αναφέρθηκε στη δική της μητέρα και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια μεγάλωσε.

Σε ερώτηση για το τι έχει αλλάξει στη ζωή της, με τον ρόλο της μητρότητας, η Δανάη Μιχαλάκη απάντησε: «Αρκετά. Αρχικά μπήκε στη ζωή μου το άγχος κάπως, που δεν αγχωνόμουν πάρα πολύ. Αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά, είναι απλά άλλες οι προτεραιότητές μου. Το παιδί είναι η προτεραιότητά μου. Αλλά ξέρεις, και τα όχι που θα πω και οι επιλογές που θα κάνω, είναι η προτεραιότητά μου». 

«Η μαμά μου είχε άλλο τρόπο»

Αμέσως μετά, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Είμαι αυστηρή μαμά. Ζορίζομαι, δηλαδή αν αφεθώ θα με κάνει ό,τι θέλει. Αλλά επειδή κι εγώ μεγάλωσα με πολλή αυστηρότητα, αλλά από αγάπη και θέληση για το καλό μας, με την έννοια της πειθαρχίας, έτσι κι εγώ ακολουθώ αυτή τη γραμμή.

Η μαμά μου ήταν δασκάλα χορού και Αγγλίδα. Αυτό τα λέει όλα. Μεγαλώσαμε με πολλή πειθαρχία και όρια, αλλά και απίστευτη αγάπη. Κι εγώ ασυναίσθητα ακολουθώ τη γραμμή αυτή που χάραξε η μαμά μου». 

«Νιώθω ότι εγώ και ο αδελφός μου μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά από μία καθαρά ελληνική οικογένεια. Γιατί, η μαμά μου είχε άλλο τρόπο, ο μπαμπάς μου κούμπωσε πάρα πολύ εύκολα με αυτό. Δεν νιώθω ότι εγώ προσπαθώ να ξεφύγω από κάποια στερεότυπα, γιατί δεν τα είχα.

Καταλαβαίνω φίλες και φίλους και ανθρώπους που το λένε, αλλά εγώ δεν προσπαθώ να ξεφύγω. Δεν υπήρχε υπερπροστασία αρχικά και πάρα πολλά που δεν θα ήθελα να πω. Δεν είχαμε το τι θα πουν οι άλλοι, ποτέ, για κανένα λόγο», συνέχισε στη συνέντευξή της.

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