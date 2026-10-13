Σμαράγδα Καρύδη: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για νέο έρωτα μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη

Για την καθημερινότητά της, τις απόψεις της σχετικά με τη συγκατοίκηση, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία χώρισε από τον Θοδωρή Αθερίδη έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, εξακολουθεί να κρατά διακριτική στάση απέναντι σε όσα αφορούν την προσωπική της ζωή. Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν υπάρχει νέο πρόσωπο στη ζωή της, επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι είπε για τη συγκατοίκηση

Αρχικά, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στη συγκατοίκηση και εξήγησε ότι, παρότι θεωρεί όμορφο να μοιράζεται κανείς το σπίτι του με έναν άλλο άνθρωπο, είναι σημαντικό να διατηρεί τον προσωπικό του χώρο.

«Με φίλες μου δεν έχω συγκατοικήσει, μόνο σε διακοπές. Μόνο σε σχέση το έχω κάνει και με τους γονείς μου. Είναι ωραίο να μοιράζεσαι το σπίτι σου με κάποιον, αρκεί να έχει χώρο. Θέλω να έχω τον δικό μου χώρο, θέλω να έχω τον προσωπικό μου χώρο, να έχω το δωμάτιό μου, να μπορώ να απομονώνομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε, επίσης, για τις συνήθειες και τις ιδιοτροπίες της στο σπίτι, αποκαλύπτοντας ότι πλέον είναι πιο τακτική σε σχέση με το παρελθόν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δουλειές του νοικοκυριού.

«Έχω πάρα πολλές ιδιοτροπίες στη συγκατοίκηση. Πρέπει να υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Ήμουν πολύ ακατάστατη, αλλά πλέον έχω γίνει πολύ τακτική, συμμαζεύω το σπίτι μου. Δεν πλένω πιάτα, αλλά βάζω πλυντήριο πιάτων», είπε.

Η αντίδρασή της στην ερώτηση για νέο έρωτα

Η συζήτηση έφτασε και στην προσωπική της ζωή, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά, μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Αθερίδη.

Η Σμαράγδα Καρύδη αντιμετώπισε την ερώτηση με χαμόγελο και ευγένεια, αποφεύγοντας να αποκαλύψει αν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο στη ζωή της.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ όμορφος κι εσείς», απάντησε με χιούμορ στον δημοσιογράφο, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την προσωπική της κατάσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός επέλεξε να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για το αν έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.