Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για την υποστήριξη των νοικοκυριών εν μέσω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην αντλία, με τις λεπτομέρειες να εξειδικευτούν την επόμενη ημέρα από τους αρμόδιους υπουργούς.

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Οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
  • Σε μια «δύσκολη διεθνή συγκυρία», η κυβέρνηση προχωρά σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία.
  • Το μέτρο αφορά «εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια» και η κυβέρνηση δηλώνει ότι «θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Tην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο  υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε, «σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια».

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά» συμπλήρωσε.

 

 

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