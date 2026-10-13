Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι: Εξετάζεται παραβίαση παλλόμενου σηματοδότη από τον μοτοσικλετιστή – Τι έδειξε η έρευνα της Τροχαίας

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Τροχαίας για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Φρύνωνος, στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με το Ertnews, τα μέχρι στιγμής ευρήματα της προανάκρισης δείχνουν ότι ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα, η οποία, ωστόσο, δεν χαρακτηρίζεται υπερβολική.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 35χρονος να παραβίασε τον παλλόμενο σηματοδότη και να διέσχισε τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει, προκειμένου να ελέγξει την κυκλοφορία.

Η σύγκρουση και η πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα

Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη για τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και κατέληξε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον υλικές ζημιές.

Ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ενώ από τον ίδιο έχει ληφθεί δείγμα αίματος, το οποίο θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Τροχαίας

Η προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην εξακρίβωση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του 35χρονου μοτοσικλετιστή.