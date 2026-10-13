Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Δείτε βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10). Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής έπειτα από τροχαίο που συνέβη στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.
Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.
Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.
Για την υπόθεση συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια «καρφώθηκε» πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.
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