Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Δείτε βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση

Ένας 35χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτι, όπου η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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τροχαίο - Παγκράτι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής έπειτα από τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.
  • Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
  • Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10). Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής έπειτα από τροχαίο που συνέβη στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά  δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια «καρφώθηκε» πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Δείτε βίντεο:

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