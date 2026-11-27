«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τον θάνατο του Αντώνη Πανούτσου.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, «η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».