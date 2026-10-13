Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Άστατος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ κατά τόπους θα είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας από το απόγευμα τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Στα νότια, θα επικρατήσουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21, ενώ στα νοτιοανατολικά νησιά του Αιγαίου θα αγγίξει τους 22 με 24 βαθμούς και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 βαθμούς.

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Θράκη: 11 – 18°C

11 – 18°C Ανατολική Μακεδονία: 12 – 17°C

12 – 17°C Κεντρική Μακεδονία: 12 – 16°C

12 – 16°C Δυτική Μακεδονία: 10 – 14°C

10 – 14°C Ήπειρος: 11 – 17°C

11 – 17°C Θεσσαλία: 12 – 17°C

12 – 17°C Νησιά Ιονίου: 15 – 20°C

15 – 20°C Δυτική Στερεά: 15 – 20°C

15 – 20°C Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 20°C

15 – 20°C Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 20°C

13 – 20°C Κυκλάδες: 18 – 23°C

18 – 23°C Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 20°C

13 – 20°C Κρήτη: 16 – 25°C

16 – 25°C Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 21°C

16 – 21°C Δωδεκάνησα: 19 – 24°C

19 – 24°C Αττική: 15 – 20°C

15 – 20°C Θεσσαλονίκη: 12 – 16°C

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), από απόψε της Τρίτης αναμένονται θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι σταδιακά θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

Παράλληλα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον χρειαστεί.

Οι οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας πριν και κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστάται να ασφαλίζουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς, καθώς και να ελέγχουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους λειτουργούν κανονικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων αλλά και για αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους, τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, συνιστάται η άμεση αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή αυτοκίνητο, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια, από όπου μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν αντικείμενα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε περίπτωση κεραυνών

Όσοι βρίσκονται στο σπίτι καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνων που συνδέονται με καλώδια, να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ρεύματος και να μην αγγίζουν σωληνώσεις της κουζίνας ή του μπάνιου.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακινητοποιούν το όχημά τους σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν, να παραμένουν μέσα με κλειστά παράθυρα και να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να καταφύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Συνιστάται να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες, τη θάλασσα, μεταλλικά αντικείμενα, πυλώνες και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ πρέπει να αποφεύγουν να καταφεύγουν κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτούς χώρους.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κακοκαιρίας από τα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.astynomia.gr.