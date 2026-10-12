Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 σε αρκετές θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Αττική, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Καιρός βροχή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη 13-10-2026 και την Τετάρτη 14-10-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες.
  • Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, Δωδεκάνησα και Κρήτη.
  • Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ