Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά θα κυλήσει ο καιρός, ενώ τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Συγκεκριμένα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή: