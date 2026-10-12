Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά θα κυλήσει ο καιρός, ενώ τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.
Συγκεκριμένα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.
Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:
- Δυτική Μακεδονία: Από 8 έως 17 βαθμούς.
- Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 12 έως 23-25 βαθμούς.
- Θεσσαλία: Από 12 έως 24-26 βαθμούς.Δυτική Ελλάδα: Από 14 έως 22-23 βαθμούς.
- Υπόλοιπη χώρα: Από 14 έως 24-26 βαθμούς.
- Επτάνησα: Από 17 έως 22-23 βαθμούς.
- Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: Από 15 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.