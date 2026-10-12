Μενίδι: 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο 62χρονος γιος της, εξετάζεται το ενδεχόμενο θανάτου από ασφυξία

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Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη γυναίκα στο σπίτι όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της, στο Μενίδι, λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ηλικιωμένη έφερε αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ στον χώρο διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός της ενδέχεται να οφείλεται σε ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου προσδιορίστηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα του 69χρονου ανηψιού της, ο οποίος ανέφερε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι.

Για την υπόθεση προσήχθη ο 62χρονος γιος της γυναίκας, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.