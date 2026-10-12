Κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Υεμένη: Αεροπορικές επιδρομές του κυβερνητικού στρατού κατά των Χούθι στην Ταΐζ

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Εντείνονται οι συγκρούσεις στην επαρχία Ταΐζ της νότιας Υεμένης, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να διευρύνουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις τους κατά θέσεων των ανταρτών Χούθι, εν μέσω συνεχιζόμενων μαχών σε πολλαπλά μέτωπα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι αεροπορικές επιδρομές του κυβερνητικού στρατού επικεντρώθηκαν σε θέσεις και συγκεντρώσεις δυνάμεων των Χούθι στα ανατολικά και βορειοανατολικά της πόλης Ταΐζ. Περίπου τρία πλήγματα αναφέρθηκαν στο μέτωπο Αλ Κασρ, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή Ουσάιφιρα, στα βορειοανατολικά.

Από τις συγκεκριμένες περιοχές είχαν εξαπολύσει οι Χούθι ευρείας κλίμακας επίθεση το Σάββατο κατά θέσεων των κυβερνητικών δυνάμεων. Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετές ώρες και περιλάμβανε τη χρήση διαφορετικών τύπων όπλων, καθώς και σφοδρούς βομβαρδισμούς με πυροβολικό.



Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν τις επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα, προκαλώντας απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό των ανταρτών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera.

Ενισχύσεις στα μέτωπα και επιχειρήσεις στα παράλια

Παράλληλα, πληροφορίες από το πεδίο κάνουν λόγο για συνεχή άφιξη ενισχύσεων προς τις κυβερνητικές δυνάμεις, κυρίως στα μέτωπα Αλ Σακάμπ και Αλ Ακρούντ.

Οι συγκρούσεις παραμένουν έντονες στα νότια και δυτικά μέτωπα, καθώς και στις περιοχές γύρω από την πόλη Ταΐζ. Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κατά μήκος της δυτικής ακτής της χώρας, καθώς και στις περιοχές Ντουμπάμπ και Αλ Ουαζίγια, επεκτείνοντας τη δράση τους από τις παράκτιες ζώνες προς τις ορεινές περιοχές της ενδοχώρας.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας.