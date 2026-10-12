Μαρία Χάνου: «Ήθελα να γίνω εγκληματολόγος» – Η εξομολόγηση για τους γονείς της και τον άνθρωπο που θα ήθελε να είχε γνωρίσει

Η Μαρία Χάνου αποκάλυψε σε συνέντευξή της την καλλιτεχνική της πορεία, την επίδραση του οικογενειακού της περιβάλλοντος και τους ανθρώπους που θαυμάζει στον χώρο του θεάτρου. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε την επιθυμία της να γίνει εγκληματολόγος πριν στραφεί στις τέχνες και ανέφερε τον Βασίλη Παπαβασιλείου και την Έμα Τόμσον ως καλλιτεχνικές αναφορές.

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Μαρία Χάνου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Χάνου αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι, αν και “ήθελε να γίνει εγκληματολόγος”, τελικά την τράβηξαν περισσότερο “η λογοτεχνία, τα κείμενα, οι τέχνες”.
  • Η κόρη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και του Ταξιάρχη Χάνου παραδέχθηκε ότι η ενασχόλησή της με την υποκριτική ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενη, καθώς μεγάλωσε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον.
  • Ιδιαίτερη θέση στις καλλιτεχνικές της αναφορές κατέχει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, τον οποίο “θα ήθελε πολύ να τον είχε συναντήσει”, ενώ ξεχωρίζει και την Έμα Τόμσον.

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Την καλλιτεχνική της διαδρομή, την επιρροή της οικογένειάς της και τους ανθρώπους που θαυμάζει στον χώρο του θεάτρου αποκάλυψε η Μαρία Χάνου, σε συνέντευξή της στο «Κ» της «Καθημερινής» και τον Βλάση Κωστούρο, με αφορμή τη φετινή σκηνική της σύμπραξη με τον Παναγιώτη Εξαρχέα.

Η κόρη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και του Ταξιάρχη Χάνου παραδέχθηκε ότι η ενασχόλησή της με την υποκριτική ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενη, καθώς μεγάλωσε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον.

«Ίσως ήταν κάπως αναπόφευκτο, ναι, αλλά έγινε πολύ αυθόρμητα. Ήθελα, για να παράδειγμα, να γίνω εγκληματολόγος. Δεν ήμουν όμως και πολύ καλή μαθήτρια. Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσω, με τραβούσαν περισσότερο η λογοτεχνία, τα κείμενα, οι τέχνες», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός προσθέτοντας:

«Ήμουν και σε μουσικό σχολείο, οπότε είχα από μικρή επαφή με τη μουσική. Νομίζω ότι, έτσι κι αλλιώς, είχα μια καλλιτεχνική φύση».

Ιδιαίτερη θέση στις καλλιτεχνικές της αναφορές κατέχει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, τον οποίο, όπως είπε, δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά, αλλά την έχουν εμπνεύσει οι παραστάσεις, τα γραπτά και συνολικά η παρουσία του στο θέατρο. «Θα ήθελα πολύ να τον είχα συναντήσει», εξομολογήθηκε.

Όσο για την ηθοποιό που ξεχωρίζει, η επιλογή της είναι η Έμα Τόμσον, την οποία χαρακτήρισε «καταπληκτική σε ό,τι κάνει».

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