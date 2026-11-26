Η Αρετή Πασχάλη μιλά για τον ρόλο της στη σειρά «Κάμπινγκ», για τη μάχη που έδωσε με την επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του γιου της, Αλκίνοου, αλλά και για τη σχέση της με τον Ν. Χανιωτάκη, που είναι για εκείνη καταφύγιο.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Yπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να παρουσιάζουν μια προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα του εαυτού τους και άλλοι που δεν φοβούνται να αφήσουν τις αδυναμίες τους να φανούν. Η ηθοποιός Αρετή Πασχάλη ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με μια διαδρομή που περνά από το θέατρο και το μιούζικαλ μέχρι την τηλεόραση, αναζητεί χαρακτήρες που την προκαλούν, την απομακρύνουν από την ασφάλειά της και της επιτρέπουν να ανακαλύπτει διαφορετικές της πλευρές.

Στη σειρά «Κάμπινγκ» του Mega υποδύεται μια γυναίκα που επιστρέφει στον πρώην σύζυγό της όταν μαθαίνει ότι εκείνος πλούτισε. «Αυτό που με κέντρισε είναι ότι είναι ένας χαρακτήρας χωρίς όρια. Πολύ εύκολα μπορείς να την κρίνεις, αν μείνεις μόνο στην επιφάνεια. Εγώ θέλησα να δω τι υπάρχει πίσω από τις επιλογές της: η ανάγκη για ασφάλεια, ο φόβος, η επιθυμία για μια καλύτερη ζωή», εξηγεί η Αρετή και αυτή η προσέγγιση αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται συνολικά την υποκριτική: ως μια προσπάθεια κατανόησης του ανθρώπου σε όλη την πολυπλοκότητά του. Αλλωστε, όπως εξηγεί, «όλοι οι άνθρωποι έχουμε αντιφάσεις». Ο ρόλος της αναζητεί πλούτη, ενώ η ίδια ξεκαθαρίζει ότι οι προσωπικές της προτεραιότητες βρίσκονται αλλού. «Για εμένα υπάρχουν πράγματα αδιαπραγμάτευτα: η υγεία, η αγάπη, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ουσία».

Η αναζήτηση της ουσίας δεν περιορίζεται στην τηλεόραση. Στο «Λιωμένο βούτυρο» του Σάκη Σερέφα, που ανεβαίνει στο θέατρο «Επί Κολωνώ», σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, η Α. Πασχάλη συμπρωταγωνιστεί με τον σύντροφό της, Νικορέστη Χανιωτάκη, σε μια παράσταση που πραγματεύεται μια πραγματική υπόθεση γυναικοκτονίας. «Είναι ένα έργο που σε αναγκάζει να κοιτάξεις κατάματα τη βία και όσα μπορεί να την περιβάλλουν. Θα ήθελα ο θεατής να φύγει με μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε όσα πολλές φορές επιλέγουμε να μη βλέπουμε», τονίζει η ηθοποιός.

Για την ίδια, η κοινωνία μιλά περισσότερο και αναγνωρίζει περισσότερες μορφές βίας, όμως ο δρόμος παραμένει μακρύς. Η αλλαγή, πιστεύει, ξεκινά από την παιδεία και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. «Η αγάπη δεν πρέπει ποτέ να περιέχει φόβο, παρά μόνο ελευθερία», εξηγεί. Στην προσωπική της ζωή, ο Νικορέστης αποτελεί έναν σταθερό συνοδοιπόρο, αλλά και έναν άνθρωπο από τον οποίο εξακολουθεί να μαθαίνει. «Για εμένα είναι φαινόμενο, ένα μοναδικό ταλέντο που εξελίσσεται διαρκώς. Είναι τιμή μου να δουλεύω μαζί του, καθώς είναι μέντορας. Μαθαίνω πολλά στο πλάι του, εξελίσσομαι», εξομολογείται. «Είναι ο καλύτερος συμπαίκτης για εμένα! Ενα βλέμμα και έχουμε πει χίλιες λέξεις». Δεν εξιδανικεύει, ωστόσο, τη συνύπαρξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι να θυμούνται τα όριά τους.

Για την Αρετή, καταφύγιο είναι ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο μπορείς να είσαι απόλυτα ο εαυτός σου. «Ο Νικορέστης με έχει αποδεχθεί και αγαπήσει ακριβώς έτσι όπως είμαι. Αγαπά τις πιο φωτεινές, αλλά και τις πιο σκοτεινές πτυχές μου. Εχει αγκαλιάσει την τρέλα μου, την παρόρμησή μου, τη δυσκολία της ψυχοσύνθεσής μου».

Στην όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, ο γιος τους, Αλκίνοος, κατέχει ξεχωριστή θέση. Η μητρότητα την έφερε αντιμέτωπη με μια μορφή αγάπης που δεν γνώριζε μέχρι τότε. «Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα αγαπήσω ένα πλάσμα τόσο μοναδικά και ότι θα ανθίζω καθημερινά με την ύπαρξή του! Με έκανε πιο ευάλωτη, αλλά και πιο δυνατή. Με τον Αλκίνοο και τον Νικορέστη είμαι ολοκληρωμένη».

Η διαδρομή προς την πληρότητα δεν υπήρξε ανέφελη. Εχει μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε. «Είναι μια ακραία δύσκολη κατάσταση, στην οποία χάνεις τον εαυτό σου και δεν μπορείς να βρεις νόημα σε τίποτα. Ημουν πεπεισμένη ότι δεν θα καταφέρω να βγω από αυτή τη φυλακή». Η αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης, μαζί με τη στήριξη των ανθρώπων της, τη βοήθησε να ξαναβρεί το νόημα και το χαμόγελό της. Γι’ αυτό και το μήνυμά της προς κάθε γυναίκα που περνά κάτι αντίστοιχο είναι ξεκάθαρο: «Να ξέρει ότι δεν φταίει και ότι δεν είναι μόνη. Το να ζητάς βοήθεια είναι μονάχα δύναμη».

Ως ζευγάρι φροντίζουν πάντα να κρατούν χρόνο που ανήκει αποκλειστικά στη σχέση τους. Αποδράσεις, δείπνα, σινεμά, ένα ποτό για το οποίο χρειάζεται να κλείσουν ραντεβού, απλές στιγμές που λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι μια σχέση χρειάζεται φροντίδα. «Πιστεύω πως είναι βασικό συστατικό για την υγεία της σχέσης το ζευγάρι να έχει ή να προσπαθεί να βρει χρόνο γι’ αυτό», θα πει.

Η Α. Πασχάλη συνεχίζει να ονειρεύεται και να διεκδικεί χώρο για όσα έχουν πραγματική αξία. Αν μπορούσε να συναντήσει το κορίτσι που έφτιαχνε ιστορίες στο οικογενειακό περίπτερο και ήθελε να γίνει ηθοποιός, θα του έλεγε να μη φοβάται, να κρατήσει την περιέργεια, τη φαντασία και την ανάγκη για δημιουργία. Γιατί, όσο και αν μεγαλώνουμε, κάτι από εκείνο το παιδί εξακολουθεί να μας κρατά κοντά στην αλήθεια μας. «Εχω μάθει να λέω “όχι” χωρίς ενοχές και να προστατεύω την ηρεμία μου», λέει, περιγράφοντας τη γυναίκα που είναι σήμερα. Μια γυναίκα που θέλει να αγαπά και να εξελίσσεται, χωρίς την ανάγκη να χωρέσει σε μια εικόνα τελειότητας. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική κατάκτησή της: η επίγνωση ότι η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι όμορφη, χρειάζεται απλώς να είναι αληθινή.