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Καβγάς ξέσπασε στον “αέρα” του τηλεοπτικού σταθμού kontra, ανάμεσα στον Βασίλη Φεύγα και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η πρώτη σύγκρουση ήρθε με αφορμή την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου για τις απευθείας αναθέσεις στις δύο αδελφές του.

Ο Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε «να αφήσουμε έξω τα γυναικόπαιδα». Τότε, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μα τι λέτε, την ημέρα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών μιλάτε για γυναικόπαιδα; Θα με βάλετε να υπερασπιστώ τις γυναίκες που έχουν επαγγελματική ιδιότητα; Με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας!»

Στη συνέχεια όμως, τα αίματα άναψαν ακόμη περισσότερο όταν ο κ. Φεύγας απευθυνόμενος στην κα Αντωνοπούλου της είπε: «Μη μου υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Όποιος το έκανε το στο παρελθόν, το μετάνιωσε».

«Με απειλείτε; Θα βρω τον μπελά μου για κάτι αύριο. Με απειλείτε πριν καν μιλήσω; Τι αμετροέπεια είναι αυτή», του απάντησε η κα Αντωνοπούλου.

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