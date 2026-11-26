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Τριάντα πέντε χρόνια κοινής ζωής συμπλήρωσαν η Σίντι Λόπερ και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Θόρντον, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να γιορτάζει την επέτειό τους με μια νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της σχέσης τους.

Η 73χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου είχαν παραβρεθεί στην προβολή της ταινίας «Miller’s Crossing», στο Lincoln Center, στις 21 Σεπτεμβρίου 1990. Ήταν η χρονιά που γνωρίστηκαν και ξεκίνησε η κοινή τους πορεία.

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running», που κυκλοφόρησε το 1991. Αρχικά ανέπτυξαν φιλική σχέση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.

Σε συνέντευξή της στον Independent το 1992, η Λόπερ είχε αποκαλύψει ότι η γνωριμία με τον Θόρντον άλλαξε τη ζωή της. Η ίδια άρχισε να του αφήνει πειρακτικά σημειώματα, ενώ οι κοινές έξοδοι για δείπνο και οι νυχτερινές βόλτες στην παραλία τους έφεραν ακόμη πιο κοντά.

Όπως είχε εξομολογηθεί, μέσα σε λίγες εβδομάδες συνειδητοποίησε πόσο έντονα συναισθήματα είχε αναπτύξει για εκείνον. Η αγάπη ήταν αμοιβαία, με τον ηθοποιό να δηλώνει ότι η τραγουδίστρια τον αγαπούσε «τόσο ολοκληρωτικά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό».

Μάλιστα, μόλις δύο εβδομάδες αφότου η σχέση τους έγινε ερωτική, είχαν αρχίσει ήδη να συζητούν το ενδεχόμενο του γάμου. Αρραβωνιάστηκαν στο Λος Άντζελες και παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη στις 24 Νοεμβρίου 1991.

Cyndi Lauper Marks 35th Wedding Anniversary with Throwback Photo of Husband David Thornton: A Look Back at Their Love Story https://t.co/npSVHlRrKN — People (@people) November 25, 2026

Για την τελετή επέλεξαν έναν χώρο συνάθροισης των Κουάκερων, καθώς ήθελαν η φιλία και η ανεκτικότητα να αποτελέσουν το κεντρικό μήνυμα της ημέρας, δεδομένου ότι οι φίλοι τους προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και είχαν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικούς προσανατολισμούς.

Η τραγουδίστρια είχε εκφράσει τότε την επιθυμία της να διατηρήσουν τη ζωντάνια και το πάθος στη σχέση τους, ακόμη και όταν θα περνούσαν τα χρόνια.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί, τον Ντέκλιν, γνωστό ως Ντεξ, ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1997.

Cyndi Lauper celebrated her 35th wedding anniversary with husband David Thornton by sharing a throwback photo from their Sept. 21, 1990 appearance at a screening of “Miller’s Crossing” in NYC. The couple tied the knot on Nov. 24, 1991. https://t.co/yJtqbJUX2q — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 25, 2026

Το μυστικό πίσω από τα 35 χρόνια κοινής ζωής

Μιλώντας στο People τον Οκτώβριο του 2024, η Σίντι Λόπερ είχε αναφερθεί στους λόγους που έχουν βοηθήσει τον γάμο της να αντέξει στον χρόνο.

Όπως εξήγησε, η ίδια και ο σύζυγός της δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ποιοτικό χρόνο που περνούν μαζί, ενώ προσπαθούν να μην αφήνουν ασήμαντα ζητήματα να επηρεάζουν τη σχέση τους.

«Φυσικά υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά μερικές φορές, τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά όταν είσαι νέος τελικά δεν έχουν σημασία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Cyndi Lauper Shares the Secret to Her 33-Year Marriage to Husband and ‘Best Friend’ David Thornton (Exclusive) https://t.co/yPR1l8LVKn — People (@people) October 18, 2024

Η τραγουδίστρια είχε τονίσει ακόμη ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επιλέγεις να μοιραστείς τη ζωή σου δεν είναι μόνο ο σύζυγός σου, αλλά και η οικογένειά σου.

«Ο σύντροφός σου είναι ο καλύτερος φίλος που θα έχεις ποτέ, ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις τον περισσότερο χρόνο. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάτε και να μοιράζεστε πράγματα», είχε καταλήξει, αποκαλύπτοντας τη δική της συνταγή για μια σχέση που παραμένει δυνατή έπειτα από τρεισήμισι δεκαετίες.