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Την πώληση ανταλλακτικών και εξοπλισμού αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συντήρηση των ουκρανικών μαχητικών F-16 ενέκρινε η αμερικανική κυβέρνηση, με το κόστος της συμφωνίας να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Βέλγιο, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία, χωρίς να απαιτηθεί διάθεση αμερικανικών κονδυλίων.

Όπως διευκρινίζεται, η ουκρανική κυβέρνηση υπέβαλε επίσημο αίτημα για την αγορά του συγκεκριμένου πακέτου εξοπλισμού, με στόχο την υποστήριξη και τη συντήρηση των F-16 που επιχειρούν στο πλαίσιο της άμυνας της χώρας.

The US has approved a $622 million sale of F-16 maintenance equipment and other items to Ukraine, financed by European partners with no US funding involved, the State Department announced Wednesday https://t.co/1n206QGksu https://t.co/w5KJni4MmG Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Black Friday και Cyber Monday 2026: Νέος οδηγός του ΕΒΕΠ για εμπόρους και καταναλωτές – Αναλυτικές οδηγίες — Arab News (@arabnews) November 26, 2026

Δυσκολίες στη συντήρηση των ουκρανικών F-16

Η ανάγκη εξασφάλισης ανταλλακτικών για τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά είχε αναδειχθεί και σε δημοσίευμα της Wall Street Journal στις αρχές Οκτωβρίου. Η εφημερίδα είχε αναφέρει ότι μεγάλο μέρος του ουκρανικού στόλου F-16 παρέμενε εκτός επιχειρησιακής δράσης, εξαιτίας εκκρεμοτήτων στις επιθεωρήσεις και τις επισκευές.

Η ουκρανική διπλωματία είχε διαψεύσει το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη που παραδόθηκαν από συμμάχους του Κιέβου από το 2024 εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών αρχών αναγνώρισε ότι η συντήρησή τους αποτελεί σημαντική πρόκληση, καθώς πρόκειται για παλαιότερα μοντέλα και ορισμένα ανταλλακτικά δεν κατασκευάζονται πλέον, καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη την προμήθειά τους.

Οι απώλειες και η αμερικανική στρατιωτική στήριξη

Η Ουκρανία διαθέτει περιορισμένο αριθμό μαχητικών F-16, ενώ τουλάχιστον τέσσερα έχουν χαθεί από το 2024, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, προβλήματα έχουν καταγραφεί και στη διαδικασία εκπαίδευσης των Ουκρανών χειριστών.

Η νέα έγκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον εγκρίνει αντίστοιχη συμφωνία, καθώς τον Μάιο του 2025 είχε δώσει το πράσινο φως για την πώληση ανάλογου πακέτου εξοπλισμού συντήρησης των ουκρανικών F-16.