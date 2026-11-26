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Έκρηξη σε μικρή απόσταση από δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικών μιλίων (93 χιλιομέτρων) δυτικά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας και παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το δεξαμενόπλοιο δεν υπέστη ζημιές από την έκρηξη.

Παράλληλα, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν αναφέρθηκε καμία περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό.