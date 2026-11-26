Σε έξαρση βρίσκεται η ιλαρά στις ΗΠΑ, με τουλάχιστον 6.039 επιβεβαιωμένα κρούσματα από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η επιδημιολογική εικόνα προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η νόσος, που μπορεί να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού, εξακολουθεί να εξαπλώνεται, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον εννέα θάνατοι.

Σύμφωνα με τα CDC, η φετινή καταγραφή είναι σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2025 είχαν καταγραφεί 2.289 κρούσματα, ενώ το 2024 ο αριθμός είχε περιοριστεί στα 285. Ο πραγματικός απολογισμός των θανάτων εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερος από τον επίσημο, καθώς υπάρχουν αποκλίσεις στον τρόπο συλλογής και καταγραφής των στοιχείων.

@GunslingerGS @HeyNurseKat @oohlooksquirrel @AboutPediatrics Are we still accepting CDC’s cited deaths or would the be inconvenient? Reminder, this is one of the most antivax admin guided CDC’s yet; they claim 9 deaths so far.

https://t.co/rkXWQlBqS8 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΠΟΠ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιτυχόντες- επιλαχόντες — Hot Corner Capper (@hotcornercapper) November 25, 2026

Στην Πενσιλβάνια, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ιλαρά μέσα στο 2026. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου, οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης γνωστοποίησαν τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο από τη νόσο στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η εικόνα στις ΗΠΑ έρχεται σε έντονη αντίθεση με άλλες χώρες. Στη Γερμανία είχαν καταγραφεί 74 κρούσματα και κανένας θάνατος έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ στην Αυστραλία είχαν αναφερθεί 113 κρούσματα χωρίς θανάτους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Cases in the US have reached a 35-year high https://t.co/e7ZvxyAsAz — Williston Herald (@willistonherald) November 25, 2026

Αμφισβητήσεις για τον απολογισμό και απώλεια του καθεστώτος απαλλαγής

Ερωτήματα για την ακρίβεια του επίσημου αριθμού των θανάτων προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο τα CDC συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, υπό την ηγεσία του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι του νεότερου, ο οργανισμός βασίζεται στις επίσημες στατιστικές θανάτων και όχι στις απευθείας αναφορές των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Την ίδια στιγμή, η επιδημιολογική κρίση είχε ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να χάσουν στα μέσα Νοεμβρίου το καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά, το οποίο διατηρούσαν για περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (ΠΑΟΥ), περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αιτιολόγησε την απόφαση επισημαίνοντας ότι το ίδιο στέλεχος του ιού κυκλοφορούσε αδιάλειπτα στην αμερικανική επικράτεια επί 12 μήνες.

Η υποχώρηση των εμβολιασμών στο επίκεντρο της έξαρσης

Οι ειδικοί αποδίδουν την αναζωπύρωση της νόσου κυρίως στη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και στην υποχώρηση της συλλογικής ανοσίας. Σύμφωνα με τα CDC, το ποσοστό των παιδιών νηπιακής ηλικίας που έχουν εμβολιαστεί με το συνδυαστικό εμβόλιο MMR, το οποίο προστατεύει από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα, μειώθηκε από 95,2% σε 92,4% μέσα σε έξι χρόνια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% στον πληθυσμό, προκειμένου να περιοριστεί αποτελεσματικά η μετάδοση του ιού και να αποτραπούν νέες επιδημικές εξάρσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει εκφράσει επί σειρά ετών αμφισβητήσεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, διατυπώνοντας ισχυρισμούς που έχουν απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα.

Ωστόσο, σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κένεντι χαρακτήρισε το εμβόλιο κατά της ιλαράς ως το «πιο αποτελεσματικό μέσο» πρόληψης της νόσου, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για τη στάση του απέναντι στον εμβολιασμό.