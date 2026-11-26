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Στους δρόμους βγήκαν γυναίκες σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας.

Στην Κωνσταντινούπολη, γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή του Ταξίμ, παρά την αρχική απαγόρευση των τοπικών αρχών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο οι διαδηλώτριες παρέμειναν στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό.

Κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης ήταν η αντίθεση στη βία και στις κρατικές πολιτικές που, όπως υποστήριζαν οι συμμετέχουσες, απειλούν τη ζωή και τα δικαιώματα των γυναικών. Περίπου στις 20:00, ο αστυνομικός αποκλεισμός της πορείας άρθηκε και οι συγκεντρωμένες κατευθύνθηκαν προς την οδό Ιστικλάλ.

Πορείες σε Σμύρνη και Άγκυρα με μηνύματα κατά των γυναικοκτονιών

Στη Σμύρνη, μέλη της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας φωτογραφίες γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από γυναικοκτονίες και πανό με μηνύματα κατά της συγκάλυψης τέτοιων εγκλημάτων και της καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Στην Άγκυρα, στην κινητοποίηση συμμετείχαν στελέχη του φιλοκουρδικού κόμματος DEM και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Μεταξύ αυτών ήταν η συμπρόεδρος του DEM, Τουλάι Χατιμογουλαρί, η εκπρόσωπος του κόμματος Αϊσεγκιούλ Ντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του CHP, Ασού Καγιά, και η αντιπρόεδρος του κόμματος, Γκιοκτσέ Γκιοκτσέν.

Οι πολιτικοί συμμετείχαν στην πορεία πίσω από πανό που καλούσε σε συλλογική οργάνωση και ενίσχυση του αγώνα απέναντι στην έμφυλη βία.

Οι διαδηλώτριες φώναξαν συνθήματα όπως «Οι γυναικοκτονίες είναι πολιτικό ζήτημα» και «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε», διεκδικώντας την προστασία των γυναικών και την αντιμετώπιση της βίας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 16 ακόμη πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Αττάλεια, η Προύσα, η Σαμψούντα και το Ντιγιαρμπακίρ, επιβεβαιώνοντας την ευρεία συμμετοχή στις δράσεις της 25ης Νοεμβρίου.