Για την ωραία ζωή που έχει εκτός θεάτρου, το πώς είναι όταν ερωτεύεται, το τι έμαθε σχετικά με τα προβλήματα και το πώς νιώθει στα 52 της χρόνια, μίλησε η Τζένη Διαγούπη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4».

Ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη ηθοποιός είπε στη συνέντευξή της στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ πως: «Έχω μία ωραία ζωή εκτός θεάτρου, είμαι χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη, έχω την υγεία μου, έχω την οικογένειά μου, φίλους που αγαπώ πολύ και κάθε τόσο, βρίσκεται και κάποιος να μου ομορφαίνει ακόμα πιο πολύ τη ζωή».

Σε άλλο σημείο, η Τζένη Διαγούπη μιλώντας για τον έρωτα, εξήγησε ότι: «Όταν ερωτεύομαι νομίζω ότι παραμένω ίδια, δεν παθαίνω κάποια μετάλλαξη. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να χαμογελάω λόγω χαζομάρας λίγο περισσότερο. Στην αρχή, μετά δεν ξέρω, θα δούμε».

«Θα “βραδιάσει” κάποια στιγμή»

Σχετικά με τα προβλήματα, η καλλιτέχνις εξέφρασε την άποψη πως: «Για εμένα, προβλήματα είναι μόνο τα προβλήματα υγείας. Τα άλλα είναι προβληματισμοί. Αυτό το έμαθα τώρα, δεν το ήξερα από τα 25. Τώρα που έκλεισα τα 52 το ξέρω».

«Στα 52 μου δεν νιώθω μεγάλη, απλά όπως λέει και ο ποιητής, είμαι στο “απόγευμα” της ηλικίας. Οπότε θα “βραδιάσει” κάποια στιγμή», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της στο «Στούντιο 4».