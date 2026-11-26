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Όλες τις επιλογές ανοιχτές απέναντι στο Ιράν διατηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι έχει πραγματοποιήσει επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους και συνεργάστηκε υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για τη διαχείριση της σύγκρουσης.

Μιλώντας στον Ματίας Ντέπφνερ, στο podcast MD Meets, ο Κούσνερ ρωτήθηκε εάν η Ουάσινγκτον ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές στο τραπέζι», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι «ιδιαίτερα προσηλωμένος» στο ζήτημα του Ιράν και ότι έχει συγκροτήσει μια ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

US envoy Jared Kushner says President Donald Trump is keeping all options open regarding Iran, while confirming that he has held meetings with Iranian officials and worked under VP JD Vance on the US-Israel war on Iran. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Black Friday και Cyber Monday 2026: Νέος οδηγός του ΕΒΕΠ για εμπόρους και καταναλωτές – Αναλυτικές οδηγίες 🔴LIVE updates: https://t.co/qotC5NEpxk https://t.co/ZzMppI9Xj5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2026

Ερωτηθείς εάν οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν αρκετά για να στηρίξουν την αμερικανική προσέγγιση απέναντι στο Ιράν, ο Κούσνερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι ζητούν πολλά από την Αμερική», προσθέτοντας ότι η αντίδραση της Ευρώπης στην κατάσταση με το Ιράν δεν τον έχει εντυπωσιάσει.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει συναντηθεί περισσότερες από μία φορές με εκπροσώπους του Ιράν. «Συναντηθήκαμε με τους Ιρανούς μερικές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, δήλωσε ότι από την έναρξη του πολέμου συνεργάστηκε υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, προκειμένου να βοηθήσει τον Τραμπ να επιτύχει μια έκβαση στη σύγκρουση.

Πηγή: Al Jazeera