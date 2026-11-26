Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την απαγόρευση στη συνέχιση των διαδικασιών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) κατά του τηλεοπτικού δικτύου ABC επέβαλε αμερικανικό δικαστήριο, κρίνοντας ότι οι ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την άδεια λειτουργίας του σταθμού.

Στην απόφασή του, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη, ο περιφερειακός δικαστής Λόρεν Αλίχαν επισήμανε ότι υπάρχουν ενδείξεις εκστρατείας αντιποίνων από την πλευρά της FCC, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, φαίνεται να συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πρόκειται για μια οριακή υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απόφασή του.

Ο δικαστής τόνισε επίσης ότι το ABC έχει «σημαντικό συμφέρον να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να μην υφίσταται αντίποινα για την προστατευόμενη έκφρασή του».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, σημειώνοντας ότι φαίνεται να έχει εκλάβει τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ ως «εντολές προς εκτέλεση».