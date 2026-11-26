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Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας φέρεται να έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που προφανώς είναι σημαντικό. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Κούσνερ, συμμετέχοντας στο podcast MD Meets, που παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε, παράλληλα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ανησυχίες για πυρηνική κλιμάκωση

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι πιθανότητες χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων έχουν προκαλέσει επανειλημμένα ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα μετά τις κατά καιρούς απειλές Ρώσων αξιωματούχων.

Ο Κούσνερ απέρριψε επίσης τις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί υπερβολικά στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ο σημαντικότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι συνεχίζεται και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Οι κατηγορίες κατά της Ουκρανίας για την επίθεση στο Βάλνταϊ

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός απεσταλμένος κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε τις προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση, μετά την καταγγελλόμενη επίθεση με drones σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η Μόσχα κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι επιχείρησε να πλήξει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ.

Ωστόσο, η CIA είχε διαβεβαιώσει από την πλευρά της ότι η συγκεκριμένη κατοικία δεν αποτελούσε στόχο της επίθεσης.

Ολόκληρο το podcast: