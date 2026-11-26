Σε πτωτικά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν σήμερα και αύριο οι μέσες πανελλαδικές τιμές του πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης στην εγχώρια αγορά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό οφείλεται, στο ότι η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κινείτο για 1 εβδομάδα περίπου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι αλλά και στο ότι η ζήτηση των εν λόγω καυσίμων έχει μειωθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δείχνουν πως η τιμή του brent προβλέπεται σήμερα να κινηθεί κατά μέσο όρο από 90, 51 δολάρια το βαρέλι έως και 91,24 δολάρια το βαρέλι. Διαφορετική όμως φαίνεται πως θα είναι η εικόνα για την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς το πρόσημο δεν φαίνεται να αλλάζει αισθητά.

Οι τιμές και οι προβλέψεις

Για το θέμα των καυσίμων μιλά ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης στο enikonomia.gr.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται πως, είτε θα παραμείνει στο 1,916 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά έως την Παρασκευή, είτε θα καταγράψει μια μείωση της τάξεως του 1 λεπτού συνολικά, τονίζει ο κ. Κιούσης

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