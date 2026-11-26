Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, δεν βρέθηκε ποτέ υπό ποινική έρευνα και επομένως δεν χρειάζεται χάρη, έπειτα από τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να του προσφέρει μία.

Ο Βανς ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι στήριξε την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia, αφού έλαβε «διαβεβαιώσεις» από τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Χουάνγκ «δεν βρισκόταν υπό καμία έρευνα».

«Λάβαμε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν βρισκόταν υπό καμία έρευνα και ότι οι κατηγορίες εναντίον του βασίζονταν σε ανώνυμα δημοσιεύματα και όχι σε πραγματικά στοιχεία», δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καθόλου χάρη. Δεν έχω δει κανένα στοιχείο, ξαναλέω, ότι διέπραξε κάποιο έγκλημα», πρόσθεσε.



Οι δηλώσεις του Βανς διατυπώθηκαν μία ημέρα αφότου ο Τραμπ είπε στη New York Post ότι είναι «πάντα μια επιλογή» να προσφέρει χάρη στον Χουάνγκ.

«Είναι πάντα μια επιλογή, υποθέτω», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. «Αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί».

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Ο Τραμπ και ο Βανς παρενέβησαν στην κρίση της Nvidia και άσκησαν πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της τεχνολογικής εταιρείας ώστε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του CEO, παρά τις ανησυχίες άλλων μελών του Κογκρέσου για το κατά πόσον ο Χουάνγκ συνιστούσε κίνδυνο εθνικής ασφάλειας λόγω φερόμενης εξωσυζυγικής σχέσης με Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο, την Άλις Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με τις εξαγωγές μικροτσίπ της Nvidia, τη φερόμενη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης στην απόφαση της Nvidia να τον επαναφέρει στη θέση του CEO.

«Νομίζω ότι θέλω [ο Χουάνγκ] απλώς να πει την αλήθεια, και εννοώ ότι οι δικηγόροι του θα πρέπει να τον συμβουλεύσουν, αλλά πάντα τον θεωρούσα 100% καθαρό και, ξέρετε, έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο», δήλωσε ο Τραμπ στη New York Post.

Διαβεβαιώσεις και αντιφάσεις

Ο Χουάνγκ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για κανένα έγκλημα, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν πως ο Χουάνγκ διέπραξε κάποιο έγκλημα.

Ο Μπλανς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως ο κολοσσός της τεχνολογίας είχε παραβιάσει κάποιον νόμο, βασιζόμενος στις συνεχιζόμενες έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης σε δύο πελάτες της Nvidia -τις εταιρείες Super Micro Computer και Megaspeed International-, οι οποίες φέρονται να είναι ύποπτες για λαθρεμπόριο προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Η εκτίμηση αυτή, η οποία μπορεί να μεταβληθεί όσο συνεχίζονται οι έρευνες, υπήρξε καθοριστική για την απόφαση του Μπλανς να ενημερώσει το Σαββατοκύριακο τον Τραμπ και τον Βανς ότι δεν διέθετε στοιχεία πως ο Χουάνγκ συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης σε πελάτες της Nvidia δεν εντόπισαν στοιχεία ότι ο Χουάνγκ ενεργούσε ως πράκτορας της Κίνας ή ότι μετέφερε εν γνώσει του ευαίσθητη τεχνολογία ή πληροφορίες ημιαγωγών στην Κίνα, ανέφεραν επίσης οι δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Nvidia δεν βρισκόταν στο στόχαστρο των ερευνών αυτών και συνεργάστηκε, παρέχοντας έγγραφα, συνεντεύξεις και άλλα δεδομένα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του συμπεράσματος, πρόσθεσαν.

«Στο μέτρο που το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε πληροφορίες ότι διέπραττε εγκλήματα ή κάτι τέτοιο, αυτό απλώς δεν ισχύει, είναι κάτι που σίγουρα θα είχα πει στον πρόεδρο Τραμπ αν ήταν αλήθεια», ανέφερε ο Μπλανς.

Παράλληλα, ο Μπλανς δεν επιβεβαίωσε εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για τον Χουάνγκ, λέγοντας αντ’ αυτού ότι οι πράκτορες επιβολής του νόμου «εξέτασαν» την κατάσταση.

Ωστόσο, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CNBC ότι η κυβέρνησή του είχε κάνει «αρκετά καλή έρευνα» για να αθωώσει τον Χουάνγκ.

Τα σχόλια του Βανς φάνηκαν να επιβεβαιώνουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κίνησε ποτέ επίσημη έρευνα σε βάρος του Χουάνγκ.

Τα ερωτήματα

Ωστόσο, νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος στις ΗΠΑ διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνει ο Guardian.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις, μέλος της επιτροπής εμπορίου της Γερουσίας, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia λέει ότι βασίστηκε σε ενημέρωση από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Έχω κάποια ερωτήματα. Ποιοι από την κυβέρνησή μας παρενέβησαν; Τι είπαν στο διοικητικό συμβούλιο; Και με ποια βάση κατέληξε το διοικητικό συμβούλιο ότι δεν υπήρχε κίνδυνος;»

Nvidia’s board says it relied on input from senior U.S. officials to conclude that bringing Jensen Huang back posed no national security risk. I have some questions. Who in our government weighed in? What did they tell the board? And on what basis did the board conclude there was no risk? Mr. Huang was right to step down when the affair came to light. Just 11 days after Nvidia announced his departure, the board brought him back while its own independent investigation was still underway. Last week, the board said it didn’t intend to reinstate him. I’d like to know what changed. — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) November 23, 2026

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, μέλος της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X: «Η σημερινή απόφαση της Nvidia δεν απαλλάσσει τον Τζένσεν Χουάνγκ από το να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου. Επίσης, δεν απαλλάσσει την Nvidia από το να λογοδοτήσει για ανησυχίες εθνικής ασφάλειας και για μικροτσίπ που δεν έχουν λογοδοτηθεί».

Jensen Huang had multiple affairs including with subordinates and an alleged Chinese spy. His own board described his behavior as lacking “candor.” I’ve served on a public company board. His behavior does not support reinstatement. Nvidia’s decision today doesn’t excuse Jensen Huang from testifying before Congress. It also doesn’t absolve Nvidia of answering for national security concerns and unaccounted-for chips. I look forward to Mr. Huang coming to the Senate in December. — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) November 23, 2026

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι, μέλος της επιτροπής τραπεζικών υποθέσεων της Γερουσίας, δήλωσε στο Fox News ότι θέλει να μάθει περισσότερα για τη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου – δεν είναι δική μου δουλειά αν ο κύριος Χουάνγκ θέλει να φερθεί ανάρμοστα, αν θέλει να απατήσει την κυρία Χουάνγκ. Με ενδιαφέρει όμως αν έκανε σεξ με μια Κινέζα κατάσκοπο», είπε ο Κένεντι.

Η κορυφαία Δημοκρατική στην επιτροπή τραπεζικών υποθέσεων της Γερουσίας, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X: «Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να εξηγήσει ποια “ενημέρωση” δόθηκε και από ποιους ανώτερους αξιωματούχους προκειμένου να στηριχθεί η επαναφορά του Χουάνγκ».

This reckless decision to bring back Jensen Huang does not change the fact that Huang and NVIDIA still owe Congress answers. The Trump Administration needs to explain what “input” was given and by which senior officials to support Huang’s reinstatement. Huang’s return only increases the urgency to pass bipartisan export control bills and make sure NVIDIA does not lobby to kill that legislation and put our national security at risk. — Elizabeth Warren (@SenWarren) November 23, 2026

Παράλληλα, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζα Σλότκιν, μέλος της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας της Γερουσίας, εξέφρασε ανησυχίες για το εάν ο Τραμπ «γνώριζε για την πιθανή ευπάθεια από τη φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο που επηρεάζει τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ» και «δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό».

Why does the Nvidia scandal matter for national security? President Trump knew about the potential compromise with the alleged Chinese spy influencing Nvidia CEO Jensen Huang, did nothing about it, and made the shocking decision to allow our most sophisticated AI chips made by Nvidia to be sold to the Chinese government. And this week, secured Huang’s return. All while he enriched himself. Before the president was sworn in for his second term, he had about $1 million worth of Nvidia stock, now he has $62 million and is seeing it continue to rise after he secured Huang’s return. — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 24, 2026

Παράλληλά, ειδικοί υποστήριξαν ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι παρέκαμψαν τα καθιερωμένα πρωτόκολλα αντικατασκοπείας.

«Δεν έχει αναφερθεί καμία επίσημη έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους ισχυρισμούς περί εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι ανησυχητικό, αν και όχι απροσδόκητο», δήλωσε ο Στιβ Κας, πρώην αξιωματικός της CIA και επικεφαλής του οργανισμού The Steady State, ένωσης πρώην αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας.