Προς το ΠΑΣΟΚ οδεύει η Θεοδώρα Τζάκρη, σύμφωνα με όσα είπε και η ίδια.

«Οργανικά δεν έχω ενταχθεί αλλά θα έχετε παρατηρήσει ότι εδώ και πολύ καιρό είμαι υποστηρικτική στο ΠΑΣΟΚ» τόνισε η ανεξάρτητη βουλευτής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Η ίδια προσέθεσε σε σχέση με το πολιτικό μέλλον της ότι «είμαστε σε μια συζήτηση».

Η ίδια κληθείσα να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ραντεβού με τον κ. Ανδρουλάκη επεσήμανε ότι «δεν έχω να σας πω κάτι περί αυτού» σχολιάζοντάς ωστόσο ότι «και να είχα δεν θα σας το έλεγα» πρόσθεσε ωστόσο ότι θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, χωρίς πάντως να αποκαλύψει με ποιο κόμμα.

Εξηγώντας τι έχει αλλάξει και πλέον υπάρχουν συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ και ότι είναι υποστηρικτική προς της Χαρ. Τρικούπη, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι «αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού για συμπεριφορές που συνέβησαν πριν από 20ετία αλλά αποτέλεσμα της τροποποιητικής στάσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καινούριο ΠΑΣΟΚ».

«Το παλιό ΠΑΣΟΚ το αναπολεί μόνο ο Μαρινάκης, η Σδούκου και ο Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ και αυτό το λέει εμφατικά παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα από το σύνολο της ηγεσίας του» σημείωσε η κ. Τζάκρη και πρόσθεσε:

Το ΠΑΣΟΚ «έχει σε πολλά σημεία ριζοσπαστικό πρόγραμμα και εξαναγκάζει τον κ. Τσίπρα σε ορθές επανορθώσεις και στα εθνικά θέματα. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ με ανοιχτές θύρες σε όσους αφορά στους πασοκογενείς του τέως ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος η κ. Τζάκρη τόνισε ότι «όλες αυτές οι μετατοπίσεις πρώην υπουργών, βουλευτών από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, δεν συνέβησαν λόγω πολιτικής προσέλκυσης ταλέντων.

Υπάρχει γιατί όλος αυτός ο κόσμος απογοητεύτηκε από τη συμπεριφορά του Τσίπρα στην τελική φάση της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, στα αναφέρομαι στα γεγονότα που συνέβησαν πριν από 2 χρόνια στο Gazi live».

Τέλος, η ανεξάρτητη βουλευτής σημείωσε ότι «ο ένας λόγος είναι η τροποποίηση της στάσης του ΠΑΣΟΚ και ότι ο χώρος στον οποίο ανήκαμε έγινε σμπαράλια. Η ηθική απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ με τα πραξικοπήματα, με τους αποκλεισμούς και με τους διωγμούς δείχνουν ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ άξιζε να διασωθεί».