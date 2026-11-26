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Η Ρωσία θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που διευρύνουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση την Τετάρτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έπειτα από συνάντηση που είχαν στη Φλόριντα, όπου συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στους Δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ασία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, αποκαλώντας τον καθέναν από αυτούς «φίλο» του, σημειώνει το Reuters.

«Συζητήσαμε επίσης τη σημασία του να αποφύγει η Ρωσία οποιεσδήποτε ενέργειες που, σκόπιμα ή ακούσια, διευρύνουν τον πόλεμο, καθώς και τη σημασία της επίτευξης μιας ειρηνικής επίλυσης του πολέμου το ταχύτερο δυνατό», ανέφεραν οι δύο ηγέτες στην ανακοίνωσή τους.

Αντιδράσεις για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του στο εσωτερικό της χώρας όσο και από τους Ευρωπαίους συμμάχους, με τους τελευταίους να πιέζουν ώστε να συμπεριληφθούν στις συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε, ο οποίος έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να εκτονώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και να κρατήσει τον Τραμπ στο πλευρό της Συμμαχίας, δήλωσε ότι ήταν φυσιολογικό να συναντηθούν μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ, έχει υπογραμμίσει ότι η Ευρώπη πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι αμυντικές δαπάνες και ο πόλεμος στο Ιράν

Σύμφωνα με την κοινή τους δήλωση, ο Ρούτε και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και των επενδύσεων στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αποτέλεσαν τα βασικά θέματα των συνομιλιών, προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τι ακριβώς συζητήθηκε για το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τους Δυτικούς και δημοκρατικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον για ζητήματα όπως οι δαπάνες του ΝΑΤΟ, οι εμπορικοί δασμοί, καθώς και για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ανεπαρκή υποστήριξή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.