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Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα συνάντηση για τη «Συμφωνία της Μέκκας» στο Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφεραν την Πέμπτη στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας μεταβαίνουν στο Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στο διεθνές πρακτορείο.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν συμφωνία κοινής άμυνας στη Μέκκα τον Αύγουστο, εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για τον ολοένα και πιο επιθετικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στρατηγικά χαρακτηριστικά

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ.

Η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και συγκαταλέγεται επίσης στις κορυφαίες χώρες εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, ενώ το Πακιστάν αποτελεί τη μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο.