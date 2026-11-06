Συμφωνία της Μέκκας: Εγκρίθηκε από τη Βουλή της Τουρκίας – Τι προβλέπει για την αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη

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Το «πράσινο φως» στη Συμφωνία της Μέκκας άναψε η τουρκική Εθνοσυνέλευση, κυρώνοντας το αμυντικό σύμφωνο ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η συμφωνία θωρακίζει την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ η αντιπολίτευση διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για τις γεωπολιτικές προεκτάσεις της.

Αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη

Βασική αρχή της συμφωνίας είναι ότι μια εξωτερική ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενεργοποιώντας την υποχρέωση αμοιβαίας στρατιωτικής υποστήριξης.

Με την έγκριση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ολοκληρώνονται οι εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης και στις τρεις χώρες. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων επικύρωσης.

Η ‘Αγκυρα διευκρινίζει ότι ενδεχόμενη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία θα έχει αμυντικό χαρακτήρα, ενώ η αποστολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων θα απαιτεί ξεχωριστή κοινοβουλευτική έγκριση.

Ο βουλευτής του AKP, Ζιγιά Αλτουνγιαλντίζ ,υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και στην αποτροπή συγκρούσεων.

Αντιδράσεις

Η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση συνοδεύτηκε από επιφυλάξεις για τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας και τον κίνδυνο εμπλοκής της σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Ο βουλευτής του CHP, Μεχμέτ Γκιουζελμανσούρ, ζήτησε σαφείς εγγυήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ ο εκπρόσωπος του Καλού Κόμματος, Μπουγρά Καβουντζού, υποστήριξε ότι η ισραηλινή απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γεωπολιτική πραγματικότητα και όχι ως εργαλείο προπαγάνδας.

Ο βουλευτής του Νέου Κόμματος, Γιουκσέλ Τασκίν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής της Μέσης Ανατολής που επιθυμεί η συμμαχία Τραμπ-Νετανιάχου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ