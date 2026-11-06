Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα: «Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αύξηση του ενεργειακού κόστους» – Όλα όσα συζήτησαν

Την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανία και την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή της στην πράσινη μετάβαση, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

«Γνωρίζω ότι είχατε πολύ ουσιαστικές συναντήσεις με τον υπουργό και γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει αποδείξει σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευσή της στην πράσινη μετάβαση. Υποστηρίζουμε επίσης ότι όσο περισσότερο επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι τιμές της ενέργειας. Και πιστεύω ότι αυτό αρχίζει πλέον να γίνεται κατανοητό και από την ελληνική κοινωνία», σημείωσε.

Μητσοτάκης: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η αύξηση του ενεργειακού κόστους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην ευρωπαϊκή οικονομία, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

«Ασφαλώς, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητά μας, στη βιομηχανία μας, αλλά και στην ευρωπαϊκή ναυτιλία», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συνεχίσει την προσπάθεια επίτευξης των κλιματικών στόχων της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη οικονομική στήριξη προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Πιστεύω ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να προχωρήσουμε με τους φιλόδοξους κλιματικούς μας στόχους, προσφέροντας ταυτόχρονα το επίπεδο στήριξης που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια στρέβλωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας», τόνισε.

Στο τραπέζι η επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και το νέο σύστημα ETS2.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που συζητήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε. Συνδέεται με την επανεξέταση του ETS και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το ETS2», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με το ERTNews, ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εάν η ενεργειακή κρίση παραταθεί.

«Η κυρίαρχη αντίληψη στο επίπεδο στο οποίο συμμετέχω είναι ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, ιδιαίτερα εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα», επεσήμανε.

Χούκστρα: Να συνδυάσουμε την κλιματική πολιτική με την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Ελλάδα και εξήρε την πρόοδο της χώρας τόσο στην οικονομία όσο και στην πράσινη μετάβαση.

«Δεν μπορώ παρά να επαινέσω την εντυπωσιακή πορεία της χώρας, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και σε όλα όσα σχετίζονται με τη μετάβαση», δήλωσε.

Ο Βόπκε Χούκστρα συμφώνησε με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι η βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνδυάσει αποτελεσματικότερα την κλιματική δράση με την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ανεξαρτησία.

«Πιστεύω ότι είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος στην Ευρώπη: πώς θα διασφαλίσουμε ότι το κλίμα, η ανταγωνιστικότητα και η ανεξαρτησία θα συμβαδίζουν πολύ περισσότερο. Διότι αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός για τις χώρες μας, τις επιχειρήσεις μας και, φυσικά, τους πολίτες μας», υπογράμμισε.