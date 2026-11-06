Ματίνα Παγώνη για Άδωνι Γεωργιάδη: «Σήμερα έχει γενέθλια ο Υπουργός μας» – Οι on air ευχές με νόημα και τα λουλούδια – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια διαφορετική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA με αφορμή τα γενέθλια του Άδωνι Γεωργιάδη. Όλα ξεκίνησαν όταν η Ματίνα Παγώνη, η οποία βρισκόταν στο στούντιο ως καλεσμένη, πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στη σημαντική ημέρα του υπουργού Υγείας.

«Σήμερα έχει γενέθλια ο Υπουργός μας» – Οι ευχές με νόημα

«Καταρχήν σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο υπουργός μας», είπε χαρακτηριστικά, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να ζητούν διευκρινίσεις για το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν.

«Ο υπουργός Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης», απάντησε η ίδια, στέλνοντάς του τις ευχές της.

Μάλιστα, η Ματίνα Παγώνη πρόσθεσε με νόημα: «Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο. Και σε καλύτερες θέσεις, υψηλότερες», προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να μάθει την ηλικία που συμπληρώνει ο υπουργός, με την καλεσμένη να αποφεύγει αρχικά να απαντήσει.

«Δεν ρωτάμε ούτε για τους άντρες πλέον πόσο χρονών είναι. Καλά δεν το ξέρετε αυτό η κυρία Βούλγαρη;», σχολίασε, ενώ η παρουσιάστρια συνέχισε τα πειράγματα, παρατηρώντας πως όσο μεγαλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης τόσο περισσότερο προσέχει την εμφάνισή του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό και η αποκάλυψη για τα λουλούδια

Λίγο αργότερα, οι παρουσιαστές επικοινώνησαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ευχαρίστησε για τις ευχές που δέχθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι η Ματίνα Παγώνη ήταν η πρώτη που του έστειλε λουλούδια για τα γενέθλιά του.

«Είναι η πρώτη που μου έστειλε λουλούδια η κυρία Παγώνη, για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί μέχρι αργά το προηγούμενο βράδυ στο γραφείο του, προκειμένου να διευθετήσουν εκκρεμότητες που αφορούν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο