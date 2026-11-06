Αθηνά Οικονομάκου: «Τι ωραία θα ήταν να…» – Η αιχμηρή απάντησή της σε σχόλιο για τα δόντια της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα καυστικό σχόλιο μίας χρήστριας του Instagram για… τα δόντια της Αθηνάς Οικονομάκου προκάλεσε την εξίσου καυστική απάντηση της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, κάτω από μια δημοσίευση της Αθηνάς Οικονομάκου η χρήστης σχολίασε:

«Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω».

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν άφησε την ερώτηση αναπάντητη και επέστρεψε με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ατάκα:

«Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», συνοδεύοντας την απάντησή της με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Μάλιστα, η ίδια θέλησε να μοιραστεί το περιστατικό με τους followers της, αναδημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό.

«Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», έγραψε χαρακτηριστικά.