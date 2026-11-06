Αθηνά Οικονομάκου: «Τι ωραία θα ήταν να…» – Η αιχμηρή απάντησή της σε σχόλιο για τα δόντια της

Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε δημόσια σε ειρωνικό σχόλιο που δέχτηκε στο Instagram σχετικά με τα δόντια και την εξωτερική της εμφάνιση. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αντέδρασε με καυστικό τρόπο στην παρατήρηση χρήστριας για «μασέλα», σημειώνοντας πως θα ήταν προτιμότερο η συζήτηση να γινόταν από κοντά. Στη συνέχεια, αναδημοσίευσε τον διάλογο στον προσωπικό της λογαριασμό, εξηγώντας με χιούμορ ότι επιλέγει να απαντά σε κακεντρεχή σχόλια μόνο όταν έχει διάθεση.

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Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε με αιχμηρό τρόπο σε σχόλιο που δέχθηκε για τα δόντια της.
  • Η γνωστή ηθοποιός αντέδρασε δημόσια απέναντι στα επικριτικά μηνύματα που αφορούν την εμφάνισή της.
  • Με τη φράση «Τι ωραία θα ήταν να…», έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

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Ένα καυστικό σχόλιο μίας χρήστριας του Instagram για… τα δόντια της Αθηνάς Οικονομάκου προκάλεσε την εξίσου καυστική απάντηση της ηθοποιού.

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Συγκεκριμένα, κάτω από μια δημοσίευση της Αθηνάς Οικονομάκου η χρήστης σχολίασε:

 «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω».

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Η Αθηνά Οικονομάκου δεν άφησε την ερώτηση αναπάντητη και επέστρεψε με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ατάκα:

«Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», συνοδεύοντας την απάντησή της με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

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Μάλιστα, η ίδια θέλησε να μοιραστεί το περιστατικό με τους followers της, αναδημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό.

«Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

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