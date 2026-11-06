Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Πρέπει να κρατάω ένα political correct βλακώδες για την τηλεόραση;»

Στην προσωπική του στάση απέναντι στη δημοσιότητα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές σχολιάζουν τις δηλώσεις των προσώπων της επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Φανή Πλατσατούρα και στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, με αφορμή την επανάληψη θεατρικής παράστασης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την υπερβολική προβολή της προσωπικής ζωής.

«Σαν άνθρωπος είμαι μάλλον ηπίων τόνων, δεν επιδιώκω τη δημοσιότητα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο σανίδι… στο γήπεδο μιλάμε εμείς. Όλοι έχουμε ενδιαφέρουσες ζωές, αλλά γιατί πρέπει να τα μαθαίνει όλα ο γείτονας; Δεν το καταλαβαίνω», δήλωσε.

«Δεν είναι ανάγκη να μπαίνω και στο σπίτι του και να του λέω αν έφαγα γιουβαρλάκια ή αν πλακώθηκα με τη γυναίκα μου. Και μετά βγαίνουν τα πρωινάδικα και σχολιάζουν τι είπες, πώς το είπες, γιατί το είπες. Γιατί έτσι θέλω», σχολίασε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στα πρωινάδικα και τη συνήθειά τους να αναλύουν κάθε δημόσια τοποθέτηση.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου αναρωτήθηκε αν ένας άνθρωπος πρέπει να φιλτράρει διαρκώς τον λόγο του όταν βρίσκεται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Στο καφενείο δεν πάω και μιλάω με τον φίλο μου όπως θέλω; Πρέπει να κρατάω ένα political correct βλακώδες για την τηλεόραση;».