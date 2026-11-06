Τουρκία: Νεκρός στρατιώτης από πυρά στα σύνορα με το Ιράν – Σε εξέλιξη η έρευνα και από τις δύο χώρες

Έρευνα σε συνεργασία με τις ιρανικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος δέχθηκε πυρά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης διέλευσης στο φυλάκιο Έγκιν Μαγέν. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τα πυρά εκτιμάται πως προήλθαν από την ιρανική πλευρά, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση αξιωματούχων των δύο χωρών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έρευνα σε συνεργασία με τις ιρανικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος δέχθηκε πυρά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης διέλευσης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα πυρά προήλθαν από την ιρανική πλευρά.
  • Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Τούρκων και Ιρανών αξιωματούχων, με την Τεχεράνη να ξεκινά επίσης δική της έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του συμβάντος.

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Έρευνα σε συνεργασία με τις ιρανικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος δέχθηκε πυρά στα σύνορα ΤουρκίαςΙράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, όταν ο στρατιώτης συμμετείχε σε επιχείρηση αποτροπής παράνομης διέλευσης των συνόρων, στην περιοχή του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τουρκικών αρχών, τα πυρά προήλθαν από την ιρανική πλευρά.

Ο στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Αμέσως μετά το συμβάν ξεκίνησε έρευνα από τις τουρκικές αρχές, ενώ στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Τούρκων και Ιρανών αξιωματούχων, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το Ιράν έχει ξεκινήσει και εκείνο τη δική του έρευνα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το φυλάκιο Έγκιν Μαγέν βρίσκεται σε τμήμα των συνόρων Τουρκίας-Ιράν, τα οποία εκτείνονται σε μήκος περίπου 500 χιλιομέτρων και φυλάσσονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

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