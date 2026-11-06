Τουρκία: Νεκρός στρατιώτης από πυρά στα σύνορα με το Ιράν – Σε εξέλιξη η έρευνα και από τις δύο χώρες

Έρευνα σε συνεργασία με τις ιρανικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος δέχθηκε πυρά στα σύνορα Τουρκίας–Ιράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, όταν ο στρατιώτης συμμετείχε σε επιχείρηση αποτροπής παράνομης διέλευσης των συνόρων, στην περιοχή του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τουρκικών αρχών, τα πυρά προήλθαν από την ιρανική πλευρά.
Turkish Soldier Killed by Iranian Border Fire During Patrol
— EPIA (@epiamedia) November 5, 2026
Ο στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
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— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2026
Αμέσως μετά το συμβάν ξεκίνησε έρευνα από τις τουρκικές αρχές, ενώ στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Τούρκων και Ιρανών αξιωματούχων, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το Ιράν έχει ξεκινήσει και εκείνο τη δική του έρευνα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Το φυλάκιο Έγκιν Μαγέν βρίσκεται σε τμήμα των συνόρων Τουρκίας-Ιράν, τα οποία εκτείνονται σε μήκος περίπου 500 χιλιομέτρων και φυλάσσονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.