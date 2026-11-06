Συνάντηση Πούτιν-Ρεζαΐ στο Κρεμλίνο: Δεν ανοίγουμε τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαμηνύει η Τεχεράνη

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Την άρνηση της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, εφόσον οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της, μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιουκόφ.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Ρεζαΐ έκανε λόγο για «εξαιρετικά σημαντική ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις προοπτικές των διμερών σχέσεων, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών μηχανισμών ασφαλείας μετά τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης βρίσκονται το μελλοντικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, οι κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Footage of Putin meeting Iranian Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei, joined by Kremlin aide Ushakov and GRU chief Kostyukov. https://t.co/CEYJrEuXLo — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, συζητήθηκε η προοπτική κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς το Ιράν. Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ιρανικής αγοράς, αλλά και στη διευκόλυνση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς γειτονικές χώρες.

Ο Ρεζαΐ φέρεται επίσης να μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου ο Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, για την ετοιμότητα της Μόσχας να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ο οποίος, σύμφωνα με το παρεχόμενο δημοσίευμα, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.