Συνάντηση Πούτιν-Ρεζαΐ στο Κρεμλίνο: Δεν ανοίγουμε τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαμηνύει η Τεχεράνη

Την άρνηση της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις χωρίς αποδοχή των όρων της από τις ΗΠΑ, μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Μοχσέν Ρεζαΐ κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο. Στις συνομιλίες τέθηκαν επίσης επί τάπητος ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, οι κυρώσεις, η προοπτική κατασκευής ρωσοϊρανικού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και μήνυμα του αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ προς τον Ρώσο πρόεδρο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Συνάντηση Πούτιν-Ρεζαΐ στο Κρεμλίνo
Πηγή φωτογραφίας: Sputnik/Alexei Babushkin μέσω Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την άρνηση της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, εφόσον οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της, μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.
  • Στο επίκεντρο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης βρίσκονται το μελλοντικό καθεστώς των Στενών, ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, οι κυρώσεις και η επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς το Ιράν για την κάλυψη της ιρανικής αγοράς και τη μεταφορά ρωσικού αερίου προς γειτονικές χώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την άρνηση της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, εφόσον οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της, μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιουκόφ.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Ρεζαΐ έκανε λόγο για «εξαιρετικά σημαντική ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις προοπτικές των διμερών σχέσεων, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών μηχανισμών ασφαλείας μετά τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης βρίσκονται το μελλοντικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, οι κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, συζητήθηκε η προοπτική κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς το Ιράν. Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ιρανικής αγοράς, αλλά και στη διευκόλυνση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς γειτονικές χώρες.

Ο Ρεζαΐ φέρεται επίσης να μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου ο Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, για την ετοιμότητα της Μόσχας να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ο οποίος, σύμφωνα με το παρεχόμενο δημοσίευμα, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ