Τραγωδία έξω από τη Λαμία: Νεκρός οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τη ζωή του έχασε οδηγός ΙΧ το βράδυ της Πέμπτης (5/11), όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο στον παράδρομο των Θερμοπυλών, έξω από τη Λαμία, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, το αγριογούρουνο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το ΙΧ να συγκρουστεί με μεγάλη σφοδρότητα μαζί του. Από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.

Η σορός του δεν έγινε αμέσως αντιληπτή, καθώς επικρατούσε σκοτάδι και είχε καταλήξει σε απόσταση από το αυτοκίνητο. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, το θύμα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος σταμάτησε όταν είδε το κατεστραμμένο όχημα και αντιλήφθηκε ότι είχε προηγηθεί σοβαρό τροχαίο, ενώ αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες είχαν διαπιστώσει τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο νεκρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός επαγγελματίας στην τοπική κοινωνία, όπου η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Τροχαίας Λαμίας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν, μάλιστα, για αρκετή ώρα στην ευρύτερη περιοχή το ενδεχόμενο να υπήρχε και δεύτερος επιβάτης στο μοιραίο όχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το θανατηφόρο τροχαίο: