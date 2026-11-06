Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2: Διπλή «μπαλωθιά» με άρωμα πρόκρισης για τους Κρητικούς

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Θριαμβευτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της πρωταθλήτριας Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, στη Ρουμανία, και επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ της League Phase του Europa League. Με τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έφτασαν τους έξι βαθμούς και ανέβηκαν στη 16η θέση της βαθμολογίας.

Οι Κρητικοί αξιοποίησαν δύο στατικές φάσεις, με τους Αχιλλέα Πούγγουρα και Ταξιάρχη Φούντα να βρίσκουν δίχτυα και να υπογράφουν ένα σπουδαίο διπλό. Μάλιστα, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα Έλληνες ποδοσφαιριστές να έχουν αγωνιστεί.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το 3-4-3, με τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια και τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στην τριάδα της άμυνας. Ντίκμαν και Αθανασίου κάλυψαν τις πλευρές, οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ οι Φούντας και Νους πλαισίωσαν τον Κόντρο στην επίθεση.

Ο ΟΦΗ μπήκε με εξαιρετική αμυντική οργάνωση και περιόρισε αισθητά τη δράση της Χάποελ. Παράλληλα, απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, με κορυφαία στιγμή το μακρινό σουτ του Φούντα στο 26ο λεπτό, όταν η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Νωρίτερα, στο 13’, ο Νους είχε χάσει σημαντική ευκαιρία, ενώ στο 29’ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια.

Η υπεροχή των Κρητικών επιβραβεύτηκε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, ο τερματοφύλακας της Χάποελ δεν συγκράτησε την μπάλα και ο Πούγγουρας, εκμεταλλευόμενος την απόκρουση, πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 0-1.

Η Χάποελ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο ΟΦΗ έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη στο 51ο λεπτό. Ο Ταξιάρχης Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από τα αριστερά, στέλνοντας εντυπωσιακά την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία το προβάδισμά τους, αφήνοντας την κατοχή στους Ισραηλινούς, οι οποίοι δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ουσιαστικές απειλές. Η σημαντικότερη ευκαιρία τους καταγράφηκε στο 71’, με τον Ζλατάνοβιτς να απειλεί με κεφαλιά.

Αντίθετα, ο ΟΦΗ έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ στο 73’, όμως ο Μαρσιάνο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε πλασέ του Ανδρούτσου. Στο 90’, μάλιστα, ο τελευταίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από συνεργασία των Κρίζμανιτς και Νους, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα και να κάνει αποφασιστικό βήμα στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ (Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Ντιοπ, Ναχμιάς, Μιζράχι, Μπαλτάζα, Αχμέντ, Γιεχόσουα, Φόρσον, Μαλεντέ, Αμπού Ρουμί, Ουγκαρίτσα

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας, Κόντρο