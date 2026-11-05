Ολυμπιακός: Η UEFA ξεχώρισε τον Αρμάντο Γκονζάλες στο ματς με τη Ρεν – «Απίστευτη δύναμη»

Η UEFA ξεχώρισε μία μονομαχία του Αρμάντο Γκονζάλες στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ρεν (0-0). Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι με 10 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μίλαν στις 26 Νοεμβρίου.

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Αθλητισμός

Αρμάντο Γκονζάλες, Ρεν - Ολυμπιακός, Europa League
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επίσημος λογαριασμός του Europa League δημοσίευσε στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν, συνοδεύοντας κερδισμένη μονομαχία του Αρμάντο Γκονζάλες με το σχόλιο: «Απίστευτη δύναμη».
  • Ο αγώνας για τη League Phase ολοκληρώθηκε ισόπαλος (0-0), με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το αήττητό τους και να φτάνουν τους 10 βαθμούς σε τέσσερις αναμετρήσεις.
  • Επόμενος αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Μίλαν, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 26 Νοεμβρίου, στις 19:45.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας σε μία μονομαχία του Αρμάντο Γκονζάλες.

Στο βίντεο, ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός κερδίζει μία μονομαχία στον χώρο του κέντρου, με την UEFA να συνοδεύει την ανάρτηση με το σχόλιο: «Απίστευτη δύναμη».

Ο αγώνας για τη League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0), με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το αήττητό τους στη διοργάνωση.

Έπειτα από τέσσερις αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της League Phase, οι οποίες θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Επόμενος αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Μίλαν, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 26 Νοεμβρίου, στις 19:45.

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